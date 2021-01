30/31

Casa Ricordi è un film del 1954 diretto da Carmine Gallone. ll film ripercorre la storia romanzata della grande dinastia di editori musicali (dapprima solo tramite spartiti e poi dischi) Ricordi, che si svolse per tutto l'Ottocento con Giovanni, il fondatore, e poi il figlio Tito e il nipote Giulio. Il film descrive gli incontri con i grandi protagonisti dell'opera italiana: da Rossini a Bellini, da Donizetti a Verdi, per finire con Zandonai e Puccini all'inizio del Novecento, tutti passati dagli editori Ricordi per far stampare le loro opere.