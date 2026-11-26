Constance Wang accusa Netflix: "La mia rappresentazione in The Altruists è razzista"Serie TV
L'ex chief operating officer di FTX Constance Wang accusa la piattaforma di streaming di averla rappresentata in modo stereotipato in The Altruists, sostenendo di non essere mai stata consultata e contestando l'accento cinese adottato dall'attrice Madison Hu
L'ex chief operating officer di FTX Constance Wang critica duramente la rappresentazione del suo personaggio nella serie Netflix The Altruists.
In un intervento pubblicato sui social, Wang ha raccontato di non essere mai stata consultata dalla piattaforma durante la realizzazione della produzione e ha contestato in particolare la scelta dell'attrice Madison Hu, che nella serie interpreta il suo ruolo, di utilizzare un accento cinese che, secondo Wang, non le appartiene.
"Le persone mi hanno chiesto se Netflix mi avesse consultata. Non l'hanno fatto", ha scritto Wang su X. L'ex dirigente ha aggiunto che sarebbe bastata una conversazione per evitare a Madison Hu di dover adottare un accento cinese che lei non ha nella vita reale. Secondo Wang, il risultato è una rappresentazione "molto stereotipata", che considera particolarmente problematica.
Wang: "La storia non ha nulla a che vedere con ciò che è realmente accaduto"
Le critiche di Wang non riguardano soltanto il modo in cui è stata rappresentata. Già lunedì, commentando la serie, aveva sostenuto che lei e altre persone che avevano lavorato per Alameda Research e FTX avevano riconosciuto "ben poco oltre ai nomi" nella produzione.
Le aspettative, ha spiegato, erano già basse, ma il risultato l'avrebbe comunque sorpresa negativamente. Wang sostiene infatti che la storia raccontata da The Altruists abbia poco a che vedere con quanto accaduto realmente all'interno di FTX e Alameda Research. A suo giudizio, la serie finirebbe per raccontare "la storia di qualcun altro con i nostri nomi".
Approfondimento
The Altruists, trama e cast della serie in streaming su Netflix
La serie su Sam Bankman-Fried e Caroline Ellison
The Altruists, creata da Graham Moore, è una miniserie ispirata alla vicenda reale di Sam Bankman-Fried e Caroline Ellison. La produzione, con Anthony Boyle e Julia Garner nei ruoli principali, è arrivata su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 19 novembre 2026.
La serie racconta la storia di due giovani idealisti, intelligenti e ambiziosi, intenzionati a trasformare il sistema finanziario globale e poi accusati di aver sottratto 8 miliardi di dollari. Bankman-Fried aveva fondato FTX nel 2019, mentre Ellison era amministratrice delegata di Alameda Research, società di trading legata alla piattaforma di criptovalute, oltre a essere stata sentimentalmente legata a Bankman-Fried.
Il caso FTX
La vicenda raccontata dalla serie nasce dal collasso di FTX e dalle accuse rivolte a Bankman-Fried. Un tribunale federale statunitense lo ha condannato a 25 anni di carcere dopo la condanna per sette capi d'accusa relativi a frode e associazione a delinquere. Secondo le autorità statunitensi, Bankman-Fried avrebbe truffato investitori e clienti per oltre 10 miliardi di dollari attraverso FTX e Alameda Research.
Ora le dichiarazioni di Wang aggiungono una nuova polemica attorno alla serie, mettendo al centro non soltanto la fedeltà dei fatti narrati, ma anche il modo in cui le persone realmente coinvolte nella vicenda vengono rappresentate sullo schermo.
Approfondimento
The Altruists, arriva la serie sul crollo della società crypto FTX
18 serie tv da vedere a novembre, da Babylon Berlin 5 a Blade Runner
A novembre le piattaforme puntano sui grandi ritorni. Su Sky tornano The Gilded Age e Babylon Berlin, su Prime Video arriva la terza stagione de Gli Anelli del Potere, su Netflix tornano Black Doves con Keira Knightley e L’imperatrice, su Disney+ la terza stagione di Percy Jackson e il revival di Scrubs. Tra le novità più attese ci sono The Altruists, la miniserie sullo scandalo FTX con Julia Garner, e Blade Runner 2099