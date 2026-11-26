"Le persone mi hanno chiesto se Netflix mi avesse consultata. Non l'hanno fatto", ha scritto Wang su X. L'ex dirigente ha aggiunto che sarebbe bastata una conversazione per evitare a Madison Hu di dover adottare un accento cinese che lei non ha nella vita reale. Secondo Wang, il risultato è una rappresentazione "molto stereotipata", che considera particolarmente problematica.

In un intervento pubblicato sui social, Wang ha raccontato di non essere mai stata consultata dalla piattaforma durante la realizzazione della produzione e ha contestato in particolare la scelta dell'attrice Madison Hu, che nella serie interpreta il suo ruolo, di utilizzare un accento cinese che, secondo Wang, non le appartiene.

Wang: "La storia non ha nulla a che vedere con ciò che è realmente accaduto"

Le critiche di Wang non riguardano soltanto il modo in cui è stata rappresentata. Già lunedì, commentando la serie, aveva sostenuto che lei e altre persone che avevano lavorato per Alameda Research e FTX avevano riconosciuto "ben poco oltre ai nomi" nella produzione.

Le aspettative, ha spiegato, erano già basse, ma il risultato l'avrebbe comunque sorpresa negativamente. Wang sostiene infatti che la storia raccontata da The Altruists abbia poco a che vedere con quanto accaduto realmente all'interno di FTX e Alameda Research. A suo giudizio, la serie finirebbe per raccontare "la storia di qualcun altro con i nostri nomi".