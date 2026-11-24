Sono stati assegnati il 23 novembre 2026 a Manhattan i 54esimi International Emmy Awards. La francese Caréme ha conquistato il premio per la miglior serie drammatica, mentre l’argentina División Palermo ha vinto nella categoria Comedy Series. Il Regno Unito è stato il Paese più premiato con nove statuette. Tra i riconoscimenti individuali spiccano quelli a Bobby Schofield e Mona Mina Leon Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Si è svolta a New York il 23 novembre 2026 la 54esima edizione degli International Emmy Awards, la cerimonia che celebra le migliori produzioni televisive internazionali. Condotta da Michael Urie, due volte candidato agli Emmy per Shrinking, la serata ha assegnato riconoscimenti in 16 categorie, con 64 candidature provenienti da 22 Paesi. A imporsi come nazione più premiata è stato il Regno Unito, con nove statuette. Tra i titoli che hanno conquistato i riconoscimenti principali spiccano Caréme, premiata come miglior serie drammatica, e División Palermo, che ha vinto nella categoria dedicata alle serie comedy. La serata ha premiato produzioni provenienti da Europa, America Latina, Africa e altre aree del mondo, confermando la dimensione internazionale della manifestazione.

Caréme vince come miglior serie drammatica Il premio più importante per la fiction drammatica è andato alla produzione francese Caréme, realizzata da VVZ e Shine Fiction per Apple TV. La serie si è aggiudicata il riconoscimento nella categoria Drama Series. División Palermo conquista la Comedy Series Nella categoria Comedy Series ha trionfato invece la seconda stagione di División Palermo, intitolata Community Squad nella versione inglese. La serie argentina è prodotta da K&S Films per Netflix. I premi per le interpretazioni Il riconoscimento come miglior attrice è andato a Mona Mina Leon per Holy Sh!t, produzione belga di Fobic Films per Streamz. Il premio per la miglior interpretazione maschile è stato invece assegnato al britannico Bobby Schofield per Unforgivable, prodotto da LA Productions. Film tv, documentari e programmi d'arte Nella categoria TV Movie/Miniseries ha vinto Prisoner 951, prodotto da Dancing Ledge Productions per la BBC nel Regno Unito. Il premio per il miglior documentario è andato a Louis Theroux: The Settlers, di Mindhouse Productions, sempre britannico. Per Arts Programming ha vinto Der Talentierte Mr. F (The Talented Mr. F), produzione tedesca. Nella categoria Short-Form Series il riconoscimento è andato invece a De Klas Van 2000 (The Class of 2000), dal Belgio. Approfondimento I vincitori degli Emmy Awards 2026, da Widow’s Bay a The Pitt

News e attualità Il premio per la categoria News è stato assegnato a 24 Hours in the Kill Zone di Sky News, dal Regno Unito. Per Current Affairs ha vinto Exposure: Breaking Ranks: Inside Israel’s War, prodotto da Zandland per ITV. Sport e intrattenimento Nella categoria Sports Documentary ha trionfato The Philipstown Wirecar Grand Prix, produzione sudafricana di Giant Films. Il premio per il Non-Scripted Entertainment è andato invece alla seconda stagione di Educating Yorkshire, realizzata da TwoFour nel Regno Unito. I premi dedicati ai programmi per ragazzi Per la categoria Kids Animation è stato premiato The Scarecrow’s Wedding, prodotto da Magic Light Pictures nel Regno Unito. Il riconoscimento Kids: Live Action è andato a Dexter Procter: The 10-Year-Old Doctor, di Terrible Productions e Various Artists Limited. Nella categoria Kids: Factual & Entertainment ha vinto Horrible Science, produzione di Lion Television, sempre britannica. La telenovela premiata Il riconoscimento per la miglior Telenovela è andato a Leyla, produzione turca di Ay Yapim. I premi speciali Oltre alle categorie competitive, durante la cerimonia al New York Hilton Midtown sono stati assegnati anche due riconoscimenti speciali. L’International Emmy Founders Award è stato consegnato a Bela Bajaria, ex Chief Content Officer di Netflix, mentre l’International Emmy Directorate Award è andato all’austriaco Gerhard Zeiler. Approfondimento Emmy Awards 2026, Matthew McConaughey e altri nuovi presentatori