Virgin River, la serie tv rinnovata per la nona stagione

Un successo internazionale che si traduce in un nuovo record per la piattaforma e conferma il legame del pubblico con le storie di Mel, Jack e della comunità della cittadina californiana. Le storie raccontate sono basate sulla serie di romanzi firmati da Robyn Carr

La storia di Mel e Jack è destinata a continuare. Netflix ha annunciato il rinnovo di Virgin River per una nona stagione, quando l'ottava non è ancora arrivata sulla piattaforma. Un riconoscimento importante per il romance drama con Alexandra Breckenridge e Martin Henderson, che si prepara a diventare la serie originale più longeva nella storia del servizio streaming per numero di stagioni. Con il nuovo capitolo, la produzione supera il traguardo delle otto stagioni raggiunto finora da titoli come Big Mouth ed Elite. La notizia arriva mentre è già in corso l'attesa per l'ottava stagione, che ha concluso le riprese nel corso dell'estate e il cui debutto è previsto nel 2027. La data precisa non è stata ancora comunicata.

Dieci episodi

La nona stagione sarà composta da dieci episodi, ciascuno della durata di un'ora, e porterà la serie a un totale di 94 puntate. Un risultato che la metterà sullo stesso piano di Grace and Frankie, altra produzione Netflix arrivata a quota 94 episodi, ma distribuiti nell'arco di sette stagioni. Al centro del racconto continueranno a esserci Melinda Monroe, interpretata da Alexandra Breckenridge, e Jack Sheridan, a cui presta il volto Martin Henderson. La serie, tratta dai romanzi di Robyn Carr, segue le vicende di Mel, un'infermiera specializzata che lascia Los Angeles per ricominciare da capo nella piccola cittadina di Virgin River, nel Nord della California. Qui trova una nuova comunità, affronta le difficoltà di una vita lontana dalla metropoli e incontra Jack, proprietario del bar locale, con cui costruisce una relazione sentimentale destinata a diventare il cuore della storia. Patrick Sean Smith tornerà come showrunner e produttore esecutivo, affiancato da un gruppo di produttori che comprende anche la creatrice della serie letteraria, Robyn Carr.

il successo internazionale

A spiegare la decisione di proseguire il racconto sono anche i risultati ottenuti dal titolo. Secondo i dati diffusi da Netflix, le prime sette stagioni hanno superato complessivamente i 500 milioni di visualizzazioni, mentre la serie ha trascorso 28 settimane nella Global Top 10 ed è entrata nella classifica dei dieci contenuti più visti in oltre 80 Paesi. Numeri che confermano la capacità di Virgin River di mantenere nel tempo un pubblico internazionale affezionato ai suoi personaggi e alle vicende della cittadina. Anche i protagonisti - come riportato da Variety - hanno accolto con entusiasmo il rinnovo. Martin Henderson ha ringraziato gli spettatori per il sostegno costante, sottolineando il lavoro di cast e troupe, mentre Alexandra Breckenridge ha definito un privilegio poter continuare a interpretare Mel. Patrick Sean Smith ha parlato di un traguardo difficile persino da immaginare, attribuendo la longevità della serie al legame costruito dal pubblico con personaggi ormai familiari. Per la nona stagione non è stata ancora annunciata una finestra di uscita.