L’Estranea di Strippoli sbarca a Hollywood, New Line prepara remake

L’Estranea di Paolo Strippoli sbarca a Hollywood, New Line prepara il remake americanoCinema
Un nuovo traguardo internazionale per il film di Paolo Strippoli scelto per rappresentare l’Italia nella corsa agli Oscar 2027. Un accordo che porta il thriller italiano nel mercato hollywoodiano e conferma l'interesse internazionale per il cinema del regista
Un nuovo riconoscimento internazionale per il cinema italiano e per il regista Paolo Strippoli. New Line - storica casa di produzione e distribuzione cinematografica oggi parte del gruppo Warner Bros. Discovery - si è aggiudicata, al termine di una competizione, i diritti per realizzare un remake americano de L’Estranea, il thriller psicologico scelto per rappresentare l’Italia nella corsa all’Oscar 2027 per il miglior film internazionale. L’accordo comprende anche i diritti di distribuzione del film originale in Nord America e in alcuni mercati asiatici. Il progetto del rifacimento è ancora in fase iniziale: non sono stati annunciati né il regista né gli interpreti della nuova versione.
La storia, il cast e il percorso internazionale
Scritto da Strippoli insieme a Salvatore De Chirico, L’Estranea racconta la vicenda di Anna, interpretata da Jasmine Trinca, una madre che si presenta senza preavviso a casa della figlia Alice (Romana Maggiora Vergano). L'arrivo di una donna misteriosa, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi, sconvolge gli equilibri familiari e trascina la protagonista in un inquietante patto faustiano. Nel cast anche Adriano Giannini. Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, il film ha proseguito il suo percorso nei festival internazionali, da Toronto a Busan e Sitges, dove ha ottenuto importanti riconoscimenti. A ottobre Strippoli ha inoltre firmato con WME, una delle principali agenzie di rappresentanza di Hollywood. Il remake rappresenta un ulteriore passo verso il mercato internazionale per il regista pugliese, mentre il film originale continua il suo percorso nella corsa agli Oscar: la shortlist dei quindici titoli selezionati sarà annunciata il 15 dicembre 2026.
Approfondimento
L’Estranea, recensione: Trinca e Bruni Tedeschi nel patto di Strippoli
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L’Estranea, cast e personaggi del film di Paolo Strippoli. FOTO
Diretto da Paolo Strippoli e nelle sale dall’8 ottobre con 01 Distribution, L’Estranea vede protagonisti Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e scelto per rappresentare l’Italia nella corsa agli Oscar 2027, il film intreccia thriller psicologico, dramma familiare e mistero intorno a un segreto custodito per oltre vent’anni. Scopriamo il cast e i personaggi