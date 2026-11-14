L’Estranea di Strippoli sbarca a Hollywood, New Line prepara remake

Un nuovo riconoscimento internazionale per il cinema italiano e per il regista Paolo Strippoli. New Line - storica casa di produzione e distribuzione cinematografica oggi parte del gruppo Warner Bros. Discovery - si è aggiudicata, al termine di una competizione, i diritti per realizzare un remake americano de L’Estranea, il thriller psicologico scelto per rappresentare l’Italia nella corsa all’Oscar 2027 per il miglior film internazionale. L’accordo comprende anche i diritti di distribuzione del film originale in Nord America e in alcuni mercati asiatici. Il progetto del rifacimento è ancora in fase iniziale: non sono stati annunciati né il regista né gli interpreti della nuova versione.