GialappaShow, Pierpaolo Spollon affianca il Mago Forest in conduzione

L'attore farà il suo ingresso in studio in modo decisamente insolito, spuntando da un gigantesco cavallo di Troia. Mentre Bruno Barbieri si troverà faccia a faccia con se stesso, nella parodia di Ubaldo Pantani. Lunedì 16 novembre, alle ore 21.30, su TV8 e Sky

Ad affiancare il Mago Forest nella conduzione sarà Pierpaolo Spollon . L'attore farà il suo ingresso in studio in modo decisamente insolito, spuntando da un gigantesco cavallo di Troia . Non mancheranno per lui incontri surreali, tra cui quello con il Regista Turco interpretato da Toni Bonji , diventando protagonista della fiction La mamma dei cani, e la consueta intervista nel Caffè Letterari o, oltre a ritrovarsi al centro di varie e imprevedibili situazioni.

Quarto appuntamento con la nuova stagione di GialappaShow , il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, in onda lunedì 16 novembre, alle ore 21.30, in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW.

tutte le anticipazioni di puntata

Incursione di Bruno Barbieri che si troverà faccia a faccia con se stesso, nella parodia di Ubaldo Pantani. Sul fronte della comicità, tornano gli irresistibili personaggi del cast. Brenda Lodigiani vestirà nuovamente i panni di Victoria Cabello, accompagnata dal suo Gay Guida, e sarà protagonista di una nuova puntata di Chi l'ha visto? Retired. Giulia Vecchio darà vita alle sue esilaranti parodie di Iva Zanicchi ed Emma Marrone, pronte a irrompere nello studio e a movimentare la serata.



Max Angioni tornerà nei panni di Jaynital, dello Psicologo e di Lele Adani in Ultimo appuntamento, mentre Ubaldo Pantani sarà protagonista di un nuovo collegamento nei panni di Chiofalo. Spazio anche a Giovanni Vernia che porterà in studio la sua versione di Ultimo, e a Stefano Rapone con una nuova incursione de Le Iene. Non mancherà neppure una scatenata versione di Stefano De Martino, interpretato da Gigi e accompagnato dal corpo di ballo.



Immancabile un nuovo episodio di Sensualità a Corte con Marcello Cesena e Simona Garbarino e la partecipazione di Giovanni Floris. Tornano inoltre Casa Piersilvi, Verità fuorvianti e la rubrica dedicata alle start-up con Ascanio Maria Lodovichi, interpretato da Edoardo Ferrario. A completare la puntata, le nuove incursioni di Maccio Capatonda con il podcast Storie Male, i collegamenti e i filmati comici, tra cui Parola di Tyson e Provaci ancora Daniel.



Grande spazio anche alla musica con i Neri per Caso, protagonisti di una serie di esibizioni che mescolano generi e successi senza tempo. Dal celebre Bohemian Rhapsody dei Queen a All You Need Is Love dei Beatles, fino a un originale medley tra ...Baby One More Time di Britney Spears e Chandelier di Sia, con Emma Nolde e Any Other. Renderanno omaggio anche a Madonna sulle note di Ray of Light e si esibiranno in Sentimento Pentimento insieme a un'improbabile versione di Francesco Gabbani, interpretato da Ross. A chiudere la serata, una speciale sfida musicale tra i Neri per Caso e i BTN (composti da Alessandro Betti, Brenda Lodigiani, Gigi e Ross, Giovanni Vernia).



GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Carmelo La Rocca, Giuliano Rinaldi, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Laura Bernin. La regia è di Andrea Fantonelli.