Arrivano il 13 novembre su Apple TV i primi due episodi dell’attesissimo heist drama 12 12 12, serie action thriller con protagonisti Anthony Mackie ( Falcon nei film e serie del Marvel Cinematic Universe) e Jamie Dornan (il Christian Grey nella trilogia di film di Cinquanta sfumature ). Le puntate saranno otto in totale, con il finale previsto per venerdì 25 dicembre (visibili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

12 12 12 è una serie creata e prodotta da Dudi Appleton e Jim Keeble, entrambi anche produttori esecutivi. La regista candidata agli Emmy e vincitrice di un BAFTA Kari Skogland ( The Falcon and the Winter Soldier , Boardwalk Empire, The Borgias, Sons of Liberty, Vikings , The Handmaid's Tale ) dirige diversi episodi, incluso il primo, e ricopre il ruolo di produttrice esecutiva. Tra gli altri produttori esecutivi figurano anche Jamie Dornan e Anthony Mackie, con quest'ultimo alla produzione esecutiva attraverso la sua casa di produzione Make It With Gravy, insieme a Samantha Corbin-Miller, David Knoller e Jason Spire per Inspire Entertainment.

La serie 12 12 12 segue Jack Strickland, un agente dell'FBI caduto in disgrazia (Mackie), e Paul Galvin, un criminale professionista americano (Dornan), che si sfidano in un adrenalinico e serrato gioco del gatto e del topo attraversando l'Europa. Al centro della storia c'è l'audace e spettacolare assalto a un caveau bancario situato nelle profondità del sottosuolo di Zurigo. Ogni episodio si sviluppa lungo le tre linee temporali della rapina: i 12 mesi di pianificazione, le 12 ore della rapina e i 12 giorni successivi.

Secondo il sito moviewalks , buona parte della serie è stata girata a Budapest, in Ungheria. Per alcune sequenze ambientate nel periodo natalizio, dato che le riprese sono iniziate a maggio 2025, la produzione ha trasformato la Basilica di Santo Stefano e la piazza intorno usando neve artificiale, un grande albero di Natale e molte decorazioni festive. Altre scene sono state girate nel VI distretto di Budapest, nei pressi di viale Andrássy, a Váci utca - famosa via pedonale dello shopping -, alla stazione ferroviaria di Keleti - monumentale scalo ottocentesco situato nell'VIII distretto -, nelle strade del quartiere Terézváros e vicino al campus dell'Università Semmelweis. Alcune riprese sono state effettuate anche a Sopron, città ungherese vicino al confine austriaco. In Croazia, tra le location usate per 12 12 12 ci sono l'Amadria Park Hotel Milenij ad Abbazia (Opatija), il vicino borgo di Volosko e la terrazza del Tower Center di Fiume. Infine, per dare il necessario tocco americano al passato dell’agente dell’FBI interpretato da Mackie, la produzione ha fatto tappa anche ad Austin, in Texas.

Jamie Dornan: "Un progetto su una rapina è un rito di passaggio"

"Sono sempre stato affascinato dalle rapine e ho pensato: 'Che mondo fantastico in cui immergersi'", ha raccontato Dornan parlando della serie in un’intervista a L’OFFICIEL. "È un mondo molto dinamico, c'è un continuo correre e pianificare in diverse città, e si viene costantemente spinti e attratti in mondi diversi". Poi ha aggiunto: "Come attore, penso che sia un rito di passaggio essere coinvolto in un progetto che racconta una rapina, a un certo punto. Anche il concetto di 12 12 12 mi è piaciuto molto: quest'idea dell'FBI secondo cui una rapina come si deve richiede, in media, 12 mesi di pianificazione, 12 ore di esecuzione e, se non catturano i colpevoli entro 12 giorni, di solito questi la fanno franca. La serie si muove tra queste tre linee temporali e la posta in gioco è sempre altissima".

Mackie e Dornan di nuovo insieme

Anthony Mackie e Jamie Dornan hanno già recitato insieme in passato, nel film del 2019 Synchronic. Diretto e prodotto da Justin Benson e Aaron Moorhead, racconta la storia di Steve (Mackie) e Dennis (Dornan), due paramedici che indagano su una serie di morti inspiegabili, apparentemente riconducibili a una nuova droga sintetica chiamata Synchronic. I due però scoprono che la sostanza altera la percezione del tempo della ghiandola pineale, spedendo indietro nel tempo chi assume la droga.