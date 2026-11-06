Avvocato Ligas, da stasera la serie con Luca Argentero in chiaro su TV8
Una vera rockstar del tribunale, capace di muoversi tra le aule di giustizia con talento indiscusso. metodi poco convenzionali e una spiccata tendenza all’auto-sabotaggio. La serie in sei episodi, prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures, arriva per la prima volta in chiaro su TV8 stasera alle 21.30
Luca Argentero arriva per la prima volta in chiaro, su TV8, nei panni di Lorenzo Ligas, brillante e controverso avvocato penalista del Foro di Milano, protagonista di AVVOCATO LIGAS, il primo legal drama Sky Original, in onda su TV8 da venerdì 6 novembre.
Affascinante, geniale, cinico e spregiudicato, Ligas è una vera rockstar del tribunale, capace di muoversi tra le aule di giustizia con talento indiscusso e metodi poco convenzionali. Un professionista fuori dagli schemi, che alle straordinarie capacità legali affianca una vita privata turbolenta e una spiccata tendenza all’auto-sabotaggio.
il cast
Tratta dal romanzo “Un caso complicato per l'avvocato Ligas. Perdenti.” di Gianluca Ferraris, la serie in sei episodi è prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures ed è diretta da Fabio Paladini. Alla scrittura Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco. Nel cast, insieme ad Argentero, Marina Occhionero nei panni di Marta Carati, determinata praticante di Ligas, e Barbara Chichiarelli in quelli del pubblico ministero “rivale” di Ligas in tribunale, Annamaria Pastori. E ancora Gaia Messerklinger e Flavio Furno a interpretare, rispettivamente, l’ex moglie di Ligas, Patrizia Roncella, e Paolo, migliore amico di Ligas.
sinossi
Luca Argentero è Lorenzo Ligas, il penalista più geniale, controverso, imprevedibile e affascinante di tutta Milano. L’uomo che tutti vorrebbero essere, e che tutte vorrebbero conquistare. Ma quando Ligas viene licenziato dal suo prestigioso studio, proprio perché incapace di distinguere tra dovere e piacere, tornare in cima sarà una sfida che non potrà affrontare da solo. Insieme a Marta, giovane praticante piena di ideali, Ligas accetterà i casi più complessi e senza speranza per tornare al centro della scena. Perché tutti sono innocenti fino a prova contraria, e meritano la miglior difesa possibile. La sua.
AVVOCATO LIGAS | Dal 6 novembre 2026 alle 21.30, in chiaro su TV8
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