Una vera rockstar del tribunale, capace di muoversi tra le aule di giustizia con talento indiscusso. metodi poco convenzionali e una spiccata tendenza all’auto-sabotaggio. La serie in sei episodi, prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures, arriva per la prima volta in chiaro su TV8 stasera alle 21.30

Affascinante, geniale, cinico e spregiudicato, Ligas è una vera rockstar del tribunale, capace di muoversi tra le aule di giustizia con talento indiscusso e metodi poco convenzionali. Un professionista fuori dagli schemi, che alle straordinarie capacità legali affianca una vita privata turbolenta e una spiccata tendenza all’auto-sabotaggio.

il cast

Tratta dal romanzo “Un caso complicato per l'avvocato Ligas. Perdenti.” di Gianluca Ferraris, la serie in sei episodi è prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures ed è diretta da Fabio Paladini. Alla scrittura Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco. Nel cast, insieme ad Argentero, Marina Occhionero nei panni di Marta Carati, determinata praticante di Ligas, e Barbara Chichiarelli in quelli del pubblico ministero “rivale” di Ligas in tribunale, Annamaria Pastori. E ancora Gaia Messerklinger e Flavio Furno a interpretare, rispettivamente, l’ex moglie di Ligas, Patrizia Roncella, e Paolo, migliore amico di Ligas.

sinossi

Luca Argentero è Lorenzo Ligas, il penalista più geniale, controverso, imprevedibile e affascinante di tutta Milano. L’uomo che tutti vorrebbero essere, e che tutte vorrebbero conquistare. Ma quando Ligas viene licenziato dal suo prestigioso studio, proprio perché incapace di distinguere tra dovere e piacere, tornare in cima sarà una sfida che non potrà affrontare da solo. Insieme a Marta, giovane praticante piena di ideali, Ligas accetterà i casi più complessi e senza speranza per tornare al centro della scena. Perché tutti sono innocenti fino a prova contraria, e meritano la miglior difesa possibile. La sua.

AVVOCATO LIGAS | Dal 6 novembre 2026 alle 21.30, in chiaro su TV8