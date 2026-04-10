Avvocato Ligas, ascolti record per il primo legal drama Sky Original

Il primo episodio della serie sull’avvocato interpretato da Luca Argentero conquista 1,5 milioni di spettatori medi in quattro settimane. Ogni episodio arriva a 1 milione di spettatori medi nei sette giorni. Da record il completion rate (quanti hanno completato la visione dell’intera serie) al 97% e la permanenza al 67%
Carismatico, affascinante, pieno di sé quanto incapace di mettere ordine nel caos che è la sua vita privata… e anche campione d’ascolti: a una settimana dal finale di stagione del primo legal drama Sky Original, Avvocato Ligas interpretato da Luca Argentero conferma il suo successo con risultati, su Sky e in streaming su NOW, da record.
Il dato nei sette giorni arriva a 1 milione di spettatori medi (992.000) e il completion rate (l’indice che misura la percentuale di utenti che hanno completato la visione di tutti gli episodi) è da record al 97%, a dimostrazione dell’apprezzamento e della fedeltà crescente del pubblico, dall’inizio fino alla fine della stagione, nei confronti dell’avvocato tutto fascino e sfrontatezza la cui storia prende le mosse da “Un caso complicato per l'avvocato Ligas. Perdenti” di Gianluca Ferraris (in libreria con Corbaccio). Ottima anche la permanenza, al 67%.
Dati da record
Il primo episodio della serie, a 28 giorni dalla messa in onda, continua a cumulare ascolti arrivando addirittura a 1 milione e mezzo di spettatori medi (1 milione 479mila), dato che fa del titolo la terza nuova serie Sky Original più vista dal 2021. Da notare il +41%, di crescita tra gli ascolti nei 7 e nei 28 giorni, a dimostrazione di un crescente engagement generato dalla serie tra il pubblico, testimoniato pure dall’andamento sui social con ben 361mila interazioni e addirittura 13.5 milioni di video views.
Lorenzo Ligas è la rockstar del Tribunale di Milano. Un avvocato penalista dal talento indiscusso e con una vita privata… turbolenta. Tratta dal la serie in sei episodi è prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures ed è diretta da Fabio Paladini. Alla scrittura Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco.
Nel cast, insieme ad Argentero, Marina Occhionero nei panni di Marta Carati, determinata praticante di Ligas, e Barbara Chichiarelli in quelli del pubblico ministero “rivale” di Ligas in tribunale, Annamaria Pastori. E ancora Gaia Messerklinger e Flavio Furno a interpretare, rispettivamente, l’ex moglie di Ligas, Patrizia, e Paolo, migliore amico di Ligas.
Avvocato Ligas | In esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
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Il primo legal drama in sei episodi Sky Original Avvocato Ligas con Luca Argentero, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 6 marzo, è tratto dal romanzo Un caso complicato per l'avvocato Ligas. Perdenti di Gianluca Ferraris. Nel cast anche Marina Occhionero, Barbara Chichiarelli, Gaia Messerklinger e Flavio Furno