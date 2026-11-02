The Gilded Age, da oggi la quarta stagione su Sky e NOW

Nella New York di fine Ottocento si riscrivono le regole del potere. Ambizioni, rivalità e nuovi equilibri nella quarta stagione dell'acclamato period drama firmato da Julian Fellowes (Downton Abbey). Con Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon e Audra McDonald. Da oggi su Sky e in streaming su NOW, con un nuovo episodio ogni settimana fino al 14 dicembre

Amori travolgenti, ambizioni senza freni e fortune in bilico: nell’alta società di New York, una nuova generazione è pronta a riscrivere le regole del gioco. Tra rivalità, fermenti artistici e balli sfarzosi, torna con la quarta stagione THE GILDED AGE, l’amatissimo period drama HBO Original candidato agli Emmy® creato da Julian Fellowes (Downton Abbey). La serie debutta il 2 novembre su Sky e in streaming su NOW , con un nuovo episodio ogni settimana fino al 14 dicembre.

la trama

Bertha Russell (Carrie Coon) ha cambiato la società, pagando un prezzo per questo cambiamento. Ora, la sua famiglia dovrà fare i conti con le conseguenze, mentre Agnes van Rhijn (Christine Baranski) coglie l'opportunità di riconquistare la posizione che aveva perduto. Nel frattempo, Marian (Louisa Jacobson) intraprende un nuovo percorso e Peggy (Denée Benton) cerca di conquistare l'accettazione della sua futura famiglia acquisita. In questa nuova era, bisogna stare attenti a ciò che si desidera.

il cast

Fanno parte del cast della quarta stagione: Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Taissa Farmiga, Harry Richardson, Blake Ritson, Ben Ahlers, Ashlie Atkinson, Dylan Baker, Kelley Curran, Jordan Donica, Jessica Frances Dukes, Amy Forsyth, Jack Gilpin, Simon Jones, Celia Keenan-Bolger, Ben Lamb, Audra McDonald, Brian Stokes Mitchell, Debra Monk, Hattie Morahan, Donna Murphy, Kristine Nielsen, Kelli O’Hara, Taylor Richardson, Douglas Sills, Erin Wilhelmi, John Douglas Thompson, Taylor Trensch, James Scully, Dennis Haysbert, Maggie Kuntz, Neal Huff, Bonnie Milligan, Jim Gaffigan, Dallas Roberts, Andrew Burnap, Elizabeth Marvel, Adrienne Warren, con Bill Camp e Phylicia Rashad.

THE GILDED AGE, coproduzione HBO e Universal Television, divisione di Universal Studio Group, è una serie creata dallo sceneggiatore e produttore esecutivo Julian Fellowes. Salli Richardson-Whitfield è regista e produttrice esecutiva della quarta stagione, mentre Sonja Warfield è sceneggiatrice e produttrice esecutiva. Completano il team dei produttori esecutivi Gareth Neame, David Crockett, Bob Greenblatt, Kate Churchill, Davita Scarlett ed Elaine Aronson, con Erica Armstrong Dunbar e Holly Rymon nel ruolo di co-produttrici esecutive.

THE GILDED AGE | La quarta stagione dal 2 novembre su Sky e in streaming su NOW