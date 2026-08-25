Tra rivalità e (sempre più) grandi ambizioni torna l'alta società della New York di fine XIX secolo, divisa fra tradizione old money e rampanti imprenditori pronti a tutto, di The Gilded Age , il period drama HBO nominato agli Emmy creato da Sir Julian Fellowes (Downton Abbey). Dal 2 novembre su Sky e in streaming su NOW la quarta stagione, di cui viene rilasciato oggi il teaser trailer.

Ambientazioni sontuose, costumi spettacolari, riferimenti storici reali: Bertha Russell (Carrie Coon) ha trasformato la società, pagando però un prezzo molto alto. Ora la sua famiglia è chiamata a fare i conti con le conseguenze delle sue scelte, mentre Agnes van Rhijn (Christine Baranski) coglie l’occasione per riconquistare il prestigio perduto. Nel frattempo, Marian (Louisa Jacobson) intraprende un nuovo percorso e Peggy (Denée Benton) si adopera per farsi accettare dalla famiglia del futuro marito. In questa nuova era, bisogna stare attenti a ciò che si desidera.



Sempre di altissimo livello il cast: Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Taissa Farmiga, Harry Richardson, Blake Ritson, Ben Ahlers, Ashlie Atkinson, Dylan Baker, Kelley Curran, Jordan Donica, Jessica Frances Dukes, Amy Forsyth, Jack Gilpin, Simon Jones, Celia Keenan-Bolger, Ben Lamb, Audra McDonald, Brian Stokes Mitchell, Debra Monk, Hattie Morahan, Donna Murphy, Kristine Nielsen, Kelli O’Hara, Taylor Richardson, Douglas Sills, Erin Wilhelmi, John Douglas Thompson, Taylor Trensch, James Scully, Dennis Haysbert, Maggie Kuntz, Neal Huff, Bonnie Milligan, Jim Gaffigan, Dallas Roberts, Andrew Burnap, Elizabeth Marvel, Adrienne Warren, con Bill Camp e Phylicia Rashad. .



Julian Fellowes è creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo; Salli Richardson-Whitfield è regista e produttrice esecutiva; Sonja Warfield è sceneggiatrice e produttrice esecutiva; produttori esecutivi sono Gareth Neame, David Crockett, Bob Greenblatt, Kate Churchill, Davita Scarlett, Elaine Aronson; coproduttori esecutivi Erica Armstrong Dunbar e Holly Rymon. The Gilded Age è una coproduzione HBO e Universal Television, una divisione di Universal Studio Group.