Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale della terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo. Il trailer presenta la nuova avventura di Percy e dei suoi amici, alle prese con una posta in gioco più alta che mai nella corsa contro il tempo per salvare Annabeth dalle forze di Crono. La terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo debutterà il 20 novembre su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti con due episodi disponibili al lancio, seguiti da un doppio episodio ogni settimana.

cosa vedremo nella prossima stagione della serie

La terza stagione segna la prima trasposizione di “La maledizione del Titano”, il terzo capitolo della serie di libri best-seller dell’acclamato autore Rick Riordan, pubblicata da Disney Hyperion ed edita in Italia da Mondadori. Se Percy Jackson ha imparato qualcosa dopo aver portato a termine due epiche imprese insieme ad Annabeth Chase, è che senza di lei sarebbe perduto. Così, quando Annabeth viene catturata dalle forze di Crono, Percy deve intraprendere un pericoloso viaggio per salvarla. Dovrà liberare una dea in catene, fare i conti con la maledizione del Titano ed evitare di provocare la caduta dell’Olimpo. Con Grover al suo fianco, Percy dovrà unirsi a compagni d’impresa davvero inaspettati per affrontare una profezia dalle conseguenze devastanti.



La terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo è interpretata da Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Tamara Smart e Levi Chrisopulos.



Creata da Rick Riordan e Jonathan E. Steinberg, la terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo vede nel ruolo di executive producer Steinberg, Dan Shotz e Craig Silverstein, insieme a Rick Riordan, Rebecca Riordan, Ellen Goldsmith-Vein e Jeremy Bell di Gotham Group, Bert Salke, James Bobin, Jim Rowe, Albert Kim, Sarah Watson e Tamara Becher-Wilkinson. Jet Wilkinson ricopre il ruolo di executive producer per gli ultimi due episodi della stagione.



Le prime due stagioni di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo sono ora disponibili in streaming su Disney+.