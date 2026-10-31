Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo 3, tutte le novità

La terza stagione si prepara ad alzare la posta in gioco: la mitologia diventa ancora più spettacolare, la Grande Profezia incombe e i rapporti tra i giovani semidei sono destinati a cambiare. Presentata a Lucca Comics & Games dal cast e dai produttori, la nuova stagione arriverà il 20 novembre 2026 in esclusiva su Disney+

Dopo aver preparato il terreno nei primi due capitoli, la serie si avvicina finalmente allo scontro annunciato. La terza stagione adatta La maledizione del Titano, il terzo romanzo della saga di Rick Riordan, e introduce il primo vero antagonista appartenente alla stirpe dei Titani. Come hanno anticipato a Lucca Comics & Games il co-creatore Jonathan E. Steinberg e il produttore Dan Shotz, il nuovo ciclo sarà molto più imponente, con mostri più grandi, divinità e battaglie su scala maggiore.

i Titani e la Grande Profezia

Al centro della vicenda c'è la scomparsa di Annabeth e la Grande Profezia dell'Oracolo di Delfi, destinata a mettere in pericolo il futuro dell'Olimpo. La sua assenza diventa il motore di una nuova missione per Percy, Grover e i loro compagni, chiamati ad affrontare pericoli sempre più grandi. La minaccia dei Titani si fa concreta e il confine tra il mondo degli dei e quello dei mortali diventa ancora più fragile. Percy, interpretato da Walker Scobell, dovrà fare i conti con una scelta difficile: proteggere il destino dell'Olimpo oppure mettere al primo posto le persone a cui vuole bene. Durante l'incontro a Lucca Comics & Games, l'attore ha anticipato che il suo personaggio, se costretto a scegliere, non avrebbe esitazioni: salverebbe i suoi amici.

Annabeth e Thalia cambiano

Annabeth, interpretata da Leah Sava' Jeffries, attraversa una fase di crescita importante. Abituata a prendersi cura degli altri e a mettere spesso in secondo piano i propri bisogni, dovrà imparare a fidarsi maggiormente di se stessa e a trovare una strada autonoma. La serie approfondirà questo percorso anche durante la separazione da Percy e Grover, dando spazio a ciò che le accade lontano dai suoi compagni. Un'altra presenza destinata a cambiare gli equilibri è Thalia, figlia di Zeus, che per Walker Scobell rappresenta una sorta di specchio di Percy: i due si somigliano per temperamento e intensità, ma proprio questa vicinanza può trasformarsi in rivalità. Intanto Grover, interpretato da Aryan Simhadri, entrerà in contatto con le Cacciatrici di Artemide, trovando in loro una sensibilità affine alla propria attenzione per la natura e per il mondo di Pan. A Lucca Comics & Games i tre giovani protagonisti hanno raccontato anche il rapporto costruito negli anni sul set: sono cresciuti insieme ai personaggi, condividendo un'esperienza che ha rafforzato la complicità tra loro e che continua a riflettersi nelle dinamiche della serie.