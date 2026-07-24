Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo 3, la data di uscita

I nuovi episodi arriveranno il 20 novembre 2026. L'annuncio è arrivato dal palco del San Diego Comic-Con, accompagnato da un teaser e dalla proiezione in anteprima della sequenza d'apertura. La stagione adatta "La maledizione del Titano", terzo romanzo del ciclo di Rick Riordan, e si preannuncia come la più cupa della serie

Contestualmente Disney+ ha diffuso un teaser in cui si vede Percy piegato dallo sforzo mentre sorregge l'intero cielo . "È stata una mia scelta reggere quel peso. La maledizione del Titano. Sapevo il rischio. Ma se dovevo sacrificarmi per salvare il mondo, per salvare i miei amici, era davvero una scelta?", dice il personaggio.

Il pubblico della Hall H ha potuto vedere i primi minuti del primo episodio : una figura incappucciata attraversa strade buie mentre dai negozi filtrano musiche natalizie, per poi dirigersi verso un parcheggio scoprendo il volto. È Thalia, sulle tracce di Luke. Nel garage affronta un mostro: lo scontro non volge a suo favore, finché non arriva Percy.

La data è stata svelata giovedì 23 luglio, durante il panel dedicato alla serie, che ha portato sul palco Walker Scobell (Percy), Aryan Simhadri (Grover Underwood), Charlie Bushnell (Luke Castellan), Tamara Smart (Thalia Grace) e i nuovi arrivati Levi Chrisopulos e Olive Abercrombie, interpreti di Nico e Bianca di Angelo, insieme ai produttori esecutivi Craig Silverstein e Dan Shotz. Assente Leah Sava Jeffries, che interpreta Annabeth Chase: l'attrice è impegnata sul set di The Cheetah Girls: Next Gen ma ha inviato un videomessaggio ai fan, introducendo la sequenza iniziale della nuova stagione.

Disney+ ha annunciato la data di uscita della terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo : i nuovi episodi arriveranno il 20 novembre 2026 . L'annuncio è arrivato dal palco del San Diego Comic-Con, accompagnato da un teaser e dalla proiezione in anteprima della sequenza d'apertura.

Cosa racconta la nuova stagione

La stagione è tratta dal terzo volume della saga bestseller di Rick Riordan. Secondo la sinossi ufficiale, la posta in gioco è più alta che mai: Percy deve affrontare l'improvvisa sparizione di Annabeth e l'incombere della Grande Profezia formulata dall'Oracolo di Delfi, che stabilisce il destino dell'Olimpo.

Dan Shotz ha anticipato che Annabeth avrà più spazio rispetto al romanzo: "Annabeth è separata dal gruppo. Apriremo il mondo e andremo a esplorare dove si trova, dando uno sguardo nuovo a quella parte di storia. È stato bello poterla ampliare". Il produttore ha aggiunto che il cast è stato "portato al limite" dalla svolta più oscura del racconto: "Le cose che abbiamo scaraventato addosso a questi ragazzi, la profondità emotiva richiesta: hanno risposto ogni singolo giorno".

Anche Scobell ha insistito sul cambio di registro. "Quando leggi i libri, il primo ti fa entrare nella storia, ma è con La maledizione del Titano che si arriva davvero al cuore del racconto", ha spiegato l'attore, anticipando un piccolo salto temporale e un focus sul rapporto complicato con Thalia, riportata in vita grazie al Vello d'Oro nella seconda stagione: "È difficile, perché credo che Percy e Thalia siano così simili da occupare in fondo lo stesso ruolo nella squadra".

Le riprese si sono svolte tra il 2025 e l'inizio del 2026, permettendo alla produzione di passare a una cadenza annuale. La terza sarà la prima stagione della serie a non debuttare a dicembre