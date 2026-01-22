Con finale della seconda stagione dello show in onda su Disney+ è arrivata la prima anticipazione sui due protagonisti. I nuovi episodi, attesi per l'ultima parte dell'anno, con data di uscita ancora da comunicare

Mercoledì 21 gennaio è andato in onda il finale di stagione di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, del secondo ciclo di episodi della serie televisiva in streaming in Italia su Disney+ che ha conquistato ancora di più il pubblico al punto da prevedere l'uscita di una nuova stagione nell'arco dello stesso anno.

Le ultime immagini in onda anticipano il ritorno della serie nel 2026.

Ai fan, al settimo cielo, anche un'anticipazione sui protagonisti. Uno sneak peek su quanto accadrà: poche sequenze e una prima foto con Annabeth (Leah Sava Jeffries) e Percy (Walker Scobell).

La terza stagione in fase di riprese Dopo l'entusiasmante finale di stagione del secondo ciclo di episodi (otto in tutto) di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, online è già iniziato il dibattito sul seguito della storia, la terza stagione della serie televisiva statunitense che debutterà sul piccolo schermo entro quest'anno.

Lo show, che svilupperà le vicende del terzo romanzo di Rick Riordan “La maledizione del Titano”, è in lavorazione. Sviluppatori ed attori sono al lavoro sul set in Canada, a Vancouver.

I tempi saranno più ridotti del previsto, dunque, una risposta televisiva che corrisponde al successo dello show che dal suo debutto nel 2023 ha visto accrescere il pubblico di appassionati.

La seconda stagione è stata l'adattamento del romanzo "Il mare dei mostri", la cui trama è stata modificata con l'aggiunta di colpi di scena per rinforzare la struttura della versione televisiva.

Nella prossima stagione torneranno i protagonisti ma sono previste anche new entry e guest star. Tra questi: Holt McCallany, David Costabile, Levi Chrisopulos, Olive Abercrombie, Dafne Keen e molti altri. Leggi anche Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo 3, Keen e Chaudry nel cast

Le anticipazioni Il regista della serie James Bobin aveva giàparlato di una svolta nel legame tra i due protagonisti.

Ora sappiamo che l'evento sarà presente nel primo episodio della nuova stagione, come confermano le immagini introdotte sul finale della seconda, di fatto, un breve teaser che contiene punti salienti di ciò che vedremo.

Le scene, anche pubblicate sui social, sul canale ufficiale dello show, hanno per protagonisti Annabeth e Percy mentre sono al ballo della scuola.

Annabeth prende per mano l'amico e lo porta in pista dove inziano a danzare. Sempre lei, un po' spazientita dal suo imbarazzo, lo invita a tenerla più stretta.