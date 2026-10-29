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Il mondo di Jane Austen torna protagonista su Netflix dal 3 dicembre 2026 con una miniserie di sei episodi tratta da Orgoglio e pregiudizio. A interpretare Elizabeth Bennet e Mr. Darcy sono Emma Corrin e Jack Lowden, affiancati da Olivia Colman nel ruolo di Mrs. Bennet. Nell'attesa della nuova trasposizione, ecco una selezione di film e serie televisive che hanno portato sullo schermo le storie e i personaggi dell'autrice, tra versioni fedeli ai romanzi e reinterpretazioni moderne.

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