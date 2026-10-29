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Orgoglio e pregiudizio, le serie tv e i film ispirati dai libri di Jane Austen

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Il 3 dicembre 2026 arriva su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) una nuova miniserie in sei episodi di Orgoglio e pregiudizio, con Emma Corrin nel ruolo di Elizabeth Bennet, Jack Lowden in quello di Mr. Darcy e Olivia Colman nei panni di Mrs. Bennet. In attesa del debutto, ripercorriamo film e serie televisive ispirati ai romanzi di Jane Austen, tra adattamenti classici e rivisitazioni contemporanee

A cura di Camilla Sernagiotto

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