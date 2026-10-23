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Lupin: Parte 4, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv Netflix con Omar Sy

Serie TV

Matteo Rossini

©Webphoto

Introduzione

Omar Sy è tornato a interpretare Assane Diop in Lupin: Parte 4. Nel cast anche Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella, Théo Christine e Laïka Blanc-Francard. Gli otto episodi hanno debuttato sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) venerdì 23 ottobre

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Quello che devi sapere

Lupin: Parte 4

Omar Sy è tornato a vestire i panni di Assane Diop nella serie tv ispirata al personaggio letterario Arsenio Lupin ideato da Maurice Leblanc.

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La trama

A distanza di circa tre anni dalla terza parte, Netflix Italia ha lanciato i nuovi episodi della serie tv. Questa la sinossi ufficiale della quarta stagione: “Dopo quattro anni in carcere, Assane è pronto a una nuova vita assieme alla sua famiglia, ma le azioni di qualcuno che lo imita spingono Lupin a rispolverare i suoi piani migliori”.

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La data di uscita degli episodi

Gli otto episodi hanno fatto il loro debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) venerdì 23 ottobre 2026.

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Il protagonista

Dopo il successo delle prime tre stagioni, Omar Sy è tornato a interpretare il protagonista Assane Diop. Nel corso degli anni l’attore ha spaziato tra piccolo e grande schermo, tra i suoi film citiamo Chocolat. Nel 2012 Omar Sy ha ricevuto il Premio César per il migliore attore per l’interpretazione di Driss nella pellicola Quasi amici - Intouchables diretta da Olivier Nakache e Éric Toledano. Ricordiamo anche la nomination nella categoria Miglior attore in una serie drammatica alla 79esima edizione dei Golden Globe per Lupin.

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Il cast

Come riportato da Netflix, Assane Diop ha parlato del suo personaggio: “Spesso dico che Lupin è un giocattolo straordinario. Ogni volta che ci gioco, ne traggo grande gioia”. Nel cast anche Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella, Théo Christine e Laïka Blanc-Francard.

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Episodio 1, la trama

Netflix Italia ha pubblicato la sinossi del primo episodio: “Dopo quattro anni, ad Assane mancano pochi giorni alla scarcerazione anticipata e a una nuova vita con il figlio Raoul, ma un misterioso attacco informatico rischia di rovinare tutto”.

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Episodio 2, la trama

Questa la sinossi ufficiale del secondo episodio: “Guédira è furioso e giura che fermerà Lupin. Intanto Assane incontra la persona che lo sta imitando, da cui riceve un'offerta allettante per un colpo alla Torre Eiffel”.

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Episodio 3, la trama

Ecco la trama del terzo episodio: “Assane proclama la sua innocenza. Intanto anche Raoul si ritrova nei guai, costringendo il padre a collaborare con alleati inaspettati per catturare chi sta imitando Lupin”.

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Episodio 4, la trama

La piattaforma di streaming ha pubblicato la trama ufficiale del quarto episodio: “Mentre la polizia si prepara a riportare Adèle a Londra, l'atteso viaggio di Raoul con il padre subisce un imprevisto all'ultimo minuto. Ben e Assane escogitano un piano rischioso”.

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Episodio 5, la trama

Netflix Italia ha reso disponibile la sinossi del quinto episodio: “Adèle e Assane si ripromettono di dare la caccia ai Guardiani del tesoro e puntano a Les Invalides. Nel frattempo anche Raoul mette a frutto le proprie abilità”.

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Episodio 6, la trama

Ecco la trama del sesto episodio: “Assane finisce nelle mani di una figura nefasta del suo passato ed è costretto a dire la verità, poi sfida la morte con un piano. Esteban scopre il nuovo posto di lavoro di Raoul”.

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Episodio 7, la trama

Questa la trama ufficiale del settimo episodio: “Mentre Raoul parte in viaggio da solo, Assane e Adèle ripercorrono vecchie strade usando nuove tecnologie con l'obiettivo di prendere il tesoro. Korvin però li sta tallonando”.

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Episodio 8, la trama

La sinossi dell’ottavo episodio: “Assane e la banda provano con l'inganno a far portare il tesoro fuori dalla fortezza. Riusciranno ad avere la meglio sulla polizia, i guardiani e il caos che hanno provocato?”.

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