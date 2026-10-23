Lupin: Parte 4, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv Netflix

Dopo il successo delle prime tre stagioni, Omar Sy è tornato a interpretare il protagonista Assane Diop. Nel corso degli anni l’attore ha spaziato tra piccolo e grande schermo, tra i suoi film citiamo Chocolat. Nel 2012 Omar Sy ha ricevuto il Premio César per il migliore attore per l’interpretazione di Driss nella pellicola Quasi amici - Intouchables diretta da Olivier Nakache e Éric Toledano. Ricordiamo anche la nomination nella categoria Miglior attore in una serie drammatica alla 79esima edizione dei Golden Globe per Lupin.