Lupin: Parte 4, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv Netflix con Omar SySerie TV
Introduzione
Omar Sy è tornato a interpretare Assane Diop in Lupin: Parte 4. Nel cast anche Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella, Théo Christine e Laïka Blanc-Francard. Gli otto episodi hanno debuttato sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) venerdì 23 ottobre
Quello che devi sapere
Lupin: Parte 4
Omar Sy è tornato a vestire i panni di Assane Diop nella serie tv ispirata al personaggio letterario Arsenio Lupin ideato da Maurice Leblanc.
La trama
A distanza di circa tre anni dalla terza parte, Netflix Italia ha lanciato i nuovi episodi della serie tv. Questa la sinossi ufficiale della quarta stagione: “Dopo quattro anni in carcere, Assane è pronto a una nuova vita assieme alla sua famiglia, ma le azioni di qualcuno che lo imita spingono Lupin a rispolverare i suoi piani migliori”.
La data di uscita degli episodi
Gli otto episodi hanno fatto il loro debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) venerdì 23 ottobre 2026.
Il protagonista
Dopo il successo delle prime tre stagioni, Omar Sy è tornato a interpretare il protagonista Assane Diop. Nel corso degli anni l’attore ha spaziato tra piccolo e grande schermo, tra i suoi film citiamo Chocolat. Nel 2012 Omar Sy ha ricevuto il Premio César per il migliore attore per l’interpretazione di Driss nella pellicola Quasi amici - Intouchables diretta da Olivier Nakache e Éric Toledano. Ricordiamo anche la nomination nella categoria Miglior attore in una serie drammatica alla 79esima edizione dei Golden Globe per Lupin.
Il cast
Come riportato da Netflix, Assane Diop ha parlato del suo personaggio: “Spesso dico che Lupin è un giocattolo straordinario. Ogni volta che ci gioco, ne traggo grande gioia”. Nel cast anche Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella, Théo Christine e Laïka Blanc-Francard.
Episodio 1, la trama
Netflix Italia ha pubblicato la sinossi del primo episodio: “Dopo quattro anni, ad Assane mancano pochi giorni alla scarcerazione anticipata e a una nuova vita con il figlio Raoul, ma un misterioso attacco informatico rischia di rovinare tutto”.
Episodio 2, la trama
Questa la sinossi ufficiale del secondo episodio: “Guédira è furioso e giura che fermerà Lupin. Intanto Assane incontra la persona che lo sta imitando, da cui riceve un'offerta allettante per un colpo alla Torre Eiffel”.
Episodio 3, la trama
Ecco la trama del terzo episodio: “Assane proclama la sua innocenza. Intanto anche Raoul si ritrova nei guai, costringendo il padre a collaborare con alleati inaspettati per catturare chi sta imitando Lupin”.
Episodio 4, la trama
La piattaforma di streaming ha pubblicato la trama ufficiale del quarto episodio: “Mentre la polizia si prepara a riportare Adèle a Londra, l'atteso viaggio di Raoul con il padre subisce un imprevisto all'ultimo minuto. Ben e Assane escogitano un piano rischioso”.
Episodio 5, la trama
Netflix Italia ha reso disponibile la sinossi del quinto episodio: “Adèle e Assane si ripromettono di dare la caccia ai Guardiani del tesoro e puntano a Les Invalides. Nel frattempo anche Raoul mette a frutto le proprie abilità”.
Episodio 6, la trama
Ecco la trama del sesto episodio: “Assane finisce nelle mani di una figura nefasta del suo passato ed è costretto a dire la verità, poi sfida la morte con un piano. Esteban scopre il nuovo posto di lavoro di Raoul”.
Episodio 7, la trama
Questa la trama ufficiale del settimo episodio: “Mentre Raoul parte in viaggio da solo, Assane e Adèle ripercorrono vecchie strade usando nuove tecnologie con l'obiettivo di prendere il tesoro. Korvin però li sta tallonando”.
Episodio 8, la trama
La sinossi dell’ottavo episodio: “Assane e la banda provano con l'inganno a far portare il tesoro fuori dalla fortezza. Riusciranno ad avere la meglio sulla polizia, i guardiani e il caos che hanno provocato?”.