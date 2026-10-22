Joanne e Morgan vanno in direzioni opposte. Più la prima è felice e appagata dalla sua vita, meno lo è la seconda, di nuovo single e - dice - concentrata per la prima volta su se stessa.

Joanne salta una registrazione del podcast e Morgan consiglia agli ascoltatori la sua recente filosofia di vita che si riduce alla massima: "Make Them", ovvero, "Falli Fare". L'episodio diventa virale apre improvvisamente a Morgan una carriera solista, senza Joanne.

Joanne giunge alla conclusione che la sua felicità non piace al pubblico, che ha imparato a conoscerla per il racconto delle sue disavventure sentimentali. Forse lei non funziona più al microfono. Morgan, invece, è alla ricerca di nuove idee e nuovi stimoli e Sasha è il suo fedele alleato.

Lui e Esther si sono lasciati e lei si è già lanciata in una nuova professione e ha fatto nuove conoscenze. Quando anche lui decide di buttarsi nella mischia del dating online finisce col sentirsi spaesato proprio come Morgan.

Nobody Wants This 3 - Netflix, Courtesy