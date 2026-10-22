Glee, Lea Michele sarà di nuovo Rachel Berry nel reboot della serie tv

Dopo più di dieci anni dalla fine della serie, Lea Michele si prepara a riprendere il personaggio che l’ha resa famosa in tutto il mondo . A riportare la notizia è stato Variety, che cita più fonti vicine alla produzione. Una di queste ha sintetizzato la situazione in due parole: “Lei c’è”. Un’altra ha aggiunto: “Siamo ancora nelle fasi iniziali, ma le sensazioni sono buone e siamo felici di rimettere insieme la band”. Né i rappresentanti dell’attrice né quelli di Ryan Murphy hanno commentato. L’indiscrezione è arrivata a poche ore dall’annuncio ufficiale di mercoledì 21 ottobre: Disney+ e Hulu hanno dato il via libera al reboot di Glee , prodotto da 20th Television. Per ora non sono stati diffusi dettagli sulla trama, sul periodo delle riprese o sul resto del cast. Già in passato Michele si era comunque detta entusiasta all’idea di tornare: “Amo Glee. Amerò sempre Glee”.

Chi potrebbe tornare nel cast

L’ipotesi di un ritorno della serie circolava da settimane. In un’intervista a Entertainment Tonight, Ryan Murphy aveva raccontato di aver scritto la sceneggiatura insieme a Brad Falchuk e Ian Brennan, gli altri due creatori dello show, e di aver contattato una decina di interpreti originali. Sui social Heather Morris, che vestiva i panni di Brittany Pierce, e Chord Overstreet, alias Sam Evans, hanno pubblicato post che lasciano pensare a una loro partecipazione. Secondo Deadline, invece, Matthew Morrison, il professor Will Schuester, al momento non sarebbe coinvolto, anche se spera di esserlo. Chris Colfer, interprete di Kurt Hummel, ha detto di non aver ricevuto notizie sul progetto. È un dettaglio curioso: nel finale della serie Rachel, ormai vincitrice di un Tony, diventava madre surrogata per Kurt e Blaine.

Una serie di successo segnata da tragedie

Andata in onda su Fox per sei stagioni, dal 2009 al 2015, Glee raccontava le vicende di un gruppo di studenti del club di canto di un liceo dell’Ohio, diventando un fenomeno pop grazie (anche) alle sue cover musicali. Per il ruolo dell’ambiziosa e talentuosa Rachel, Lea Michele ha ottenuto una candidatura agli Emmy e due ai Golden Globe. Dopo la serie ha recitato in Scream Queens e The Mayor ed è tornata a Broadway, dove nel 2022 ha interpretato Fanny Brice nel revival di Funny Girl.

La storia dello show è stata però segnata da diversi lutti. Nel 2013 è morto Cory Monteith, che interpretava Finn Hudson ed era legato all’attrice anche nella vita privata. Nel 2018 è scomparso Mark Salling e nel 2020 Naya Rivera.

Il ritorno di Michele riporta inoltre alla memoria le polemiche del 2020, quando l’ex collega Samantha Ware la accusò di averle reso difficile il lavoro sul set. All’epoca l’attrice si scusò pubblicamente.