Al Teatro Sistina, nell’ambito di Alice nella città, il festival dedicato al cinema e alle nuove generazioni che si svolge in parallelo alla Festa del Cinema di Roma, Sydney Sibilia, Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli hanno incontrato il pubblico per presentare in anteprima il quarto episodio di "Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883"

C’è una storia che continua a far cantare intere generazioni, ma anche un’amicizia che, episodio dopo episodio, diventa sempre più difficile da raccontare senza fare i conti con le emozioni. Al Teatro Sistina, nell’ambito di Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma (SPECIALE) , Sydney Sibilia torna a incontrare il pubblico insieme a Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, i volti di Max Pezzali e Mauro Repetto in Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 . L’occasione è speciale: viene proiettato in anteprima un episodio inedito della seconda stagione, il quarto, che arriverà su Sky e in streaming solo su NOW venerdì 23 ottobre. La trama resta rigorosamente top secret: niente anticipazioni, dunque, ma uno sguardo sul percorso creativo e umano che ha trasformato una storia musicale in un racconto capace di parlare anche a chi gli anni Novanta non li ha vissuti.

lunghi applausi al teatro sistina

Il momento più interessante dell’incontro è quello in cui il racconto supera i confini della finzione e si avvicina all’esperienza personale dei protagonisti. Sibilia, Nuzzolo e Giuggioli hanno condiviso un percorso fatto di provini, paure e scoperte, fino a costruire un’amicizia che è andata oltre il set. Un parallelismo con Max e Mauro che rende ancora più speciale il loro lavoro: interpretare due amici significa anche trovare un’intesa capace di restituire sullo schermo complicità, slanci e fragilità. Lo stesso Sibilia ha sottolineato come la storia degli 883 non sia soltanto quella di una band, ma un racconto universale, in cui è facile riconoscersi anche a distanza di generazioni.

UN NUOVO EPOISODIO OGNI VENERDì

E così, al Sistina, la proiezione dell’episodio inedito diventa anche l’occasione per ritrovare il pubblico attorno alla storia degli 883. Senza svelare cosa accadrà nel quarto episodio, resta la curiosità di scoprire come proseguirà il viaggio di Max e Mauro, mentre il successo li spinge a confrontarsi con nuove aspettative e con il futuro del loro legame. Appuntamento a venerdì 23 ottobre per il quarto episodio su Sky e in streaming solo su NOW.