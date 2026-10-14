Realtà e immaginazione si fondono attraverso i ricordi e si complicano nella (ri)costruzione letteraria dei fatti.

Così, confusa e vaga, è la percezione della realtà della protagonista de La trappola, la scrittrice di bestseller Lisa Conrads, la cui vita adulta è stata segnata da un trauma, la perdita della sorella Anna, vittima di un violento omicidio.

Sull'episodio Lisa ha basato i suoi maggiori successi letterari ma poi ha esso, ha smesso di vivere, arrivando a fare delle sua casa un rifugio e una prigione.

Persa in un'esistenza di scrittura e psicoterapia, incubi e ossessioni, la donna ritrova sullo schermo l'uomo che ricorda presente sulla scena del delitto.

Nel tentativo di smascherarlo, lo invita a casa col pretesto di concedergli un'intervista in esclusiva.