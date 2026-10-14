La trappola, trama e cast della miniserie mistery in streaming su NetflixSerie TV
Introduzione
La Trappola, miniserie tedesca drammatica, mistery e thriller, del 2026 (in originale Die Falle), è su Netflix dal 13 ottobre. Tra le novità della piattaforma di streaming (VEDI TUTTE LE SERIE DEL MESE DI OTTOBRE DISPONIBILI IN STREAMING), è l'adattamento del romanzo d'esordio della scrittrice tedesca Melanie Raabe, pubblicato in Italia da Corbaccio nel 2015 col titolo "La trappola". In sei episodi, è visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
Quello che devi sapere
La trappola, dove vedere la miniserie
La trappola, miniserie del 2026 dal titolo originale Die Falle, è un prodotto tedesco di stampo drammatico, thriller e crime, basato sul romanzo omonimo di Melanie Raabe pubblicato nel 2015.
Presente su Netflix dal 13 ottobre, ha già catturato l'attenzione del pubblico appassionato di storie dello stesso genere.
Composta da sei episodi di durata compresa tra 45 e 52 minuti, la miniserie è diretta da Isabel Kleefeld, co-regista della serie Netflix del 2023 La mia prediletta (Liebes Kind), con cui condivide diversi membri della produzione.
La trama della miniserie
Realtà e immaginazione si fondono attraverso i ricordi e si complicano nella (ri)costruzione letteraria dei fatti.
Così, confusa e vaga, è la percezione della realtà della protagonista de La trappola, la scrittrice di bestseller Lisa Conrads, la cui vita adulta è stata segnata da un trauma, la perdita della sorella Anna, vittima di un violento omicidio.
Sull'episodio Lisa ha basato i suoi maggiori successi letterari ma poi ha esso, ha smesso di vivere, arrivando a fare delle sua casa un rifugio e una prigione.
Persa in un'esistenza di scrittura e psicoterapia, incubi e ossessioni, la donna ritrova sullo schermo l'uomo che ricorda presente sulla scena del delitto.
Nel tentativo di smascherarlo, lo invita a casa col pretesto di concedergli un'intervista in esclusiva.
Manipolazione e verità
Come era accaduto per La mia prediletta, anche La trappola raccolta la storia di persone segnate da un trauma, dove il passato continua a giocare un ruolo essenziale nel presente.
L'incontro tra Lisa e il presunto killer, il giornalista Robert Lenzen, è lo scontro tra due persone consapevoli di esercitare un'attività manipolatoria l'una sull'altro.
La trappola tiene in scacco lo spettatore fino alla fine nel gioco perverso di una narrazione che proviene da un protagonista non attendibile.
Col passare del tempo la percezione di Lisa sull'omicidio della sorella mostra delle crepe. Lei è convinta della sua versione dei fatti ma questa è frutto del ricordo e dell'azione di altri meccanismi psicologici.
Il cast
La protagonista de La trappola, Lisa Konrad è Friederike Becht, star del film tedesco del 2014 Il labirinto del silenzio.
Hans Löw, interprete del giornalista Robert Lenzen, ha recitato ne La mia prediletta e nel film tedesco del 2021 Io sono il tuo uomo.
Nel cast ci sono anche gli attori tedeschi Matthias Brandt, che ha alle spalle una consistente carriera tra cinema, tv e teatro, e Josephine Thiesen, che interpreta Anna.
Lo show è stato girato tra Colonia e Düsseldorf, che vediamo nelle riprese in esterna, meno numerose di quelle nella casa che ha un ruolo centrale nella storia.