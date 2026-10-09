Zodiac, quando uscirà la nuova serie tv Marvel appena annunciata

Marvel Television ha presentato il logo della nuova serie live action durante il New York Comic-Con. Le riprese partiranno a Londra nella primavera del 2027, mentre il casting inizierà nelle prossime settimane. Il debutto su Disney+ è previsto nel 2028, ma per conoscere i dettagli della storia e i nomi degli interpreti bisognerà attendere ulteriori comunicazioni ufficiali

A confermare le prime informazioni è stato Brad Winderbaum, responsabile di Marvel Television, che ha indicato nella primavera del 2027 il periodo previsto per l'inizio delle riprese a Londra. La selezione del cast dovrebbe partire già nelle prossime settimane, segnale che la produzione si prepara a entrare in una fase più concreta.

Il debutto su Disney+ è previsto nel 2028, ma per conoscere i dettagli della storia e i nomi degli interpreti bisognerà attendere ulteriori comunicazioni ufficiali.

Per ora Marvel ha definito Zodiac un thriller di spionaggio, senza fornire ulteriori indicazioni sulla trama. Non sono stati annunciati né i protagonisti né i personaggi che potrebbero collegare la serie alle altre produzioni dell'universo cinematografico Marvel.

L'arrivo su Disney+ è fissato al 2028. Zodiac diventa così uno dei prossimi progetti televisivi live action annunciati da Marvel, in una fase in cui lo studio sta ridefinendo la propria programmazione per il piccolo schermo.

La lavorazione dovrebbe cominciare nella capitale britannica nella primavera del prossimo anno. Il casting è invece atteso a breve, mentre la data esatta della première non è ancora stata comunicata.

Il momento delle serie Marvel

L'annuncio arriva dopo una stagione di cambiamenti per l'offerta televisiva legata al Marvel Cinematic Universe. Wonder Man, che aveva ricevuto il rinnovo per una seconda stagione e una candidatura agli Emmy per il protagonista Yahya Abdul-Mateen II, è stato successivamente cancellato. Anche Daredevil: Born Again si avvia alla conclusione: la terza stagione, prevista per il 2027, sarà l'ultima.

Nel frattempo, il 14 ottobre 2026 debutterà su Disney+ VisionQuest, con Paul Bettany nuovamente nei panni di Visione. La serie completerà il percorso narrativo iniziato con WandaVision e proseguito con Agatha All Along.

Con Zodiac, Marvel punta dunque su una nuova storia di spionaggio, ancora avvolta nel riserbo. Il 2028 è già fissato come orizzonte per il debutto, ma saranno i prossimi annunci su cast e trama a chiarire quale spazio occuperà la serie nell'universo Marvel.