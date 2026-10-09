Nord Sud Ovest Est, stasera arriva la seconda stagione della serie tv sugli 883 su SkySerie TV
Da stasera i primi due episodi della seconda e ultima stagione della serie di Sydney Sibilia, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Per Max e Mauro la prima estate da cantanti famosi sta finendo e arrivano nuove sfide e scelte
Diventare famosi era solo l’inizio. Per Max e Mauro, adesso, arriva la parte più complicata: capire cosa succede dopo, ora che il sogno si è avverato. Nei primi due episodi di NORD SUD OVEST EST – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883 (LO SPECIALE), la serie Sky Original di Sydney Sibilia da stasera 9 ottobre su su Sky e in streaming solo su NOW, Max Pezzali e Mauro Repetto (interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli) all’apice del loro successo tornano a fare i conti con una vita che non assomiglia più a quella di prima: dopo la leggendaria estate del 1992, gli 883 devono rimettersi al lavoro e trovare nuove storie da trasformare in musica. Ma come si scrive un nuovo album quando la propria vita è ormai cambiata proprio per colpa delle canzoni che l’hanno raccontata?
Sogni, musica, legami autentici, nel momento in cui tutto sembra possibile, ma niente è più semplice come prima: tutte le emozioni, le scoperte e le disillusioni dell’esplosivo 1993 di Max e Mauro saranno il cuore della seconda stagione della serie sugli 883 prodotta da Sky Studios e Groenlandia, società del Gruppo Banijay, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, che dopo Hanno Ucciso l’Uomo Ragno (tra le serie Sky Original più viste di sempre) racconterà in otto nuovi episodi le vicende che portarono al secondo e ultimo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente.
REGIA E CAST
Nuovo il team di regia, composto da Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano, Alice Filippi. La nuova stagione è scritta da Francesco Agostini, Marco Pettenello e Sydney Sibilia.
Con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei panni dei due underdog che, grazie alla musica, negli anni ‘90 diventarono gli improbabili eroi di una storia senza tempo, tornano nei nuovi episodi anche Ludovica Barbarito (Silvia), Davide Calgaro (Cisco), Edoardo Ferrario (Pierpaolo), Roberto Zibetti (Claudio Cecchetto) e Riccardo Armiento (Nemorino), affiancati dalle new-entry Gaia Zampighi (Michela Rossini) e Rosa Barbolini (Caterina).
SINOSSI DEI PRIMI DUE EPISODI
Per Max e Mauro la leggendaria estate del 1992 sta finendo ed è tempo di ricominciare a creare musica insieme: ma che fare con la canzone scritta per Silvia tanto tempo prima? Mauro come la ballerà? E poi Silvia tornerà da Dublino? Max si trova davanti a nuove avventure e nuove scelte importanti, e così si chiede… non è che qualcuno c’è già passato e gli dà una dritta? Forse sì, se ci spostiamo a Torino, nel 1983: troviamo due ragazzi che assomigliano parecchio a Max e Mauro, ma si chiamano Stefano Righi e Stefano Rota. Anche loro hanno legato sui banchi di scuola, uniti alla passione per la musica e dal sogno di sfondare. È l’inizio dell’incredibile avventura dei fratelli Righeira: una corsa sfrenata verso il successo che, a posteriori, porterà Max e Mauro a interrogarsi su una domanda semplice quanto cruciale. Quando arrivano fama e ambizioni, cosa conta di più: la carriera o l’amicizia? Attraverso la storia dei Righeira, Max e Mauro scoprono che fama e ambizione possono trasformare un sogno condiviso nella più difficile delle prove di amicizia.
Max e Mauro sono alle prese con le conseguenze dell’essere famosi: se hanno avuto successo cantando la loro vita e ora la loro vita è completamente cambiata, cosa raccontano nel nuovo album? Mentre Mauro si concentra sulla musica e Cisco fa scoperte spaziali, per Max tutto si complica con le continue apparizioni di Silvia, proprio quando Michela Rossini, la ragazza più bella di tutti gli universi possibili, gli propone un appuntamento speciale. L’unica soluzione? La fuga!
NORD SUD OVEST EST – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883 | Dal 9 ottobre i primi due episodi in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.
Approfondimento
Nord Sud Ovest Est, torna dal 9 ottobre la serie su 883: cosa sapere
Ph. Paolo Ciriello
Nord Sud Ovest Est, il cast della serie tv sugli 883. FOTO
Il conto alla roverscia è iniziato. Da domani, venerdì 9 ottobre, arriva su Sky e in streaming solo su NOW 'Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883' la serie firmata da Sydney Sibilia. Tra musica, nuovi amori, viaggi e America, Max Pezzali e Mauro Repetto si trovano alle prese con un successo sempre più travolgente e con una crescita personale che mette alla prova il loro legame. Scopriamo chi sono i protagonisti di questa seconda stagione