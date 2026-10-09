Nord Sud Ovest Est, stasera arriva la seconda stagione della serie tv

Da stasera i primi due episodi della seconda e ultima stagione della serie di Sydney Sibilia, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW . Per Max e Mauro la prima estate da cantanti famosi sta finendo e arrivano nuove sfide e scelte

Diventare famosi era solo l’inizio. Per Max e Mauro, adesso, arriva la parte più complicata: capire cosa succede dopo, ora che il sogno si è avverato. Nei primi due episodi di NORD SUD OVEST EST – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883 (LO SPECIALE), la serie Sky Original di Sydney Sibilia da stasera 9 ottobre su su Sky e in streaming solo su NOW, Max Pezzali e Mauro Repetto (interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli) all’apice del loro successo tornano a fare i conti con una vita che non assomiglia più a quella di prima: dopo la leggendaria estate del 1992, gli 883 devono rimettersi al lavoro e trovare nuove storie da trasformare in musica. Ma come si scrive un nuovo album quando la propria vita è ormai cambiata proprio per colpa delle canzoni che l’hanno raccontata?

Sogni, musica, legami autentici, nel momento in cui tutto sembra possibile, ma niente è più semplice come prima: tutte le emozioni, le scoperte e le disillusioni dell’esplosivo 1993 di Max e Mauro saranno il cuore della seconda stagione della serie sugli 883 prodotta da Sky Studios e Groenlandia, società del Gruppo Banijay, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, che dopo Hanno Ucciso l’Uomo Ragno (tra le serie Sky Original più viste di sempre) racconterà in otto nuovi episodi le vicende che portarono al secondo e ultimo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente.