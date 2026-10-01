La saga letteraria di C.S. Quill diventa una serie francese con sei episodi, in arrivo tutti insieme il 6 novembre su Prime Video. Carmen Kassovitz e Baptiste Masseline interpretano Lois e Lane, due studenti molto diversi che finiscono a vivere sotto lo stesso tetto

Chi ha letto i romanzi di C.S. Quill può iniziare il conto alla rovescia. Prime Video ha pubblicato il primo teaser di Campus Drivers e ha fissato la data di debutto: venerdì 6 novembre 2026 i sei episodi della prima stagione arriveranno tutti insieme, in più di 240 Paesi e territori, e saranno visbili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

Campus Drivers, la trama e il teaser trailer

Lois sembra avere tutto sotto controllo. È stata ammessa alla Belrose University, un ateneo di prestigio, e con lei c'è Max, il ragazzo che ama da sempre. Lane segue regole tutte sue. Ha creato Campus Drivers, l'app più usata dagli studenti, ed è noto tanto per il suo fascino quanto per la sua allergia alle relazioni serie. In teoria le loro strade non dovrebbero incrociarsi. Poi una notte Lois, con il cuore spezzato, si presenta alla sua porta. Inizia così una convivenza che nessuno dei due aveva previsto e che fa nascere un'attrazione difficile da gestire. Insieme a questa riaffiorano anche ferite che entrambi credevano chiuse.

Il teaser è uscito il 29 settembre, accompagnato da uno slogan che invita il pubblico ad allacciare le cinture. Il video dà un primo assaggio dell'atmosfera della serie, e della chimica tra i due protagonisti. Mostra anche gli amici di Lane, Donovan, Lewis e Adam, che potrebbero diventare protagonisti delle stagioni successive.