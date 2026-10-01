La saga letteraria di C.S. Quill diventa una serie francese con sei episodi, in arrivo tutti insieme il 6 novembre su Prime Video. Carmen Kassovitz e Baptiste Masseline interpretano Lois e Lane, due studenti molto diversi che finiscono a vivere sotto lo stesso tetto
Chi ha letto i romanzi di C.S. Quill può iniziare il conto alla rovescia. Prime Video ha pubblicato il primo teaser di Campus Drivers e ha fissato la data di debutto: venerdì 6 novembre 2026 i sei episodi della prima stagione arriveranno tutti insieme, in più di 240 Paesi e territori, e saranno visbili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.
Campus Drivers, la trama e il teaser trailer
Lois sembra avere tutto sotto controllo. È stata ammessa alla Belrose University, un ateneo di prestigio, e con lei c'è Max, il ragazzo che ama da sempre. Lane segue regole tutte sue. Ha creato Campus Drivers, l'app più usata dagli studenti, ed è noto tanto per il suo fascino quanto per la sua allergia alle relazioni serie. In teoria le loro strade non dovrebbero incrociarsi. Poi una notte Lois, con il cuore spezzato, si presenta alla sua porta. Inizia così una convivenza che nessuno dei due aveva previsto e che fa nascere un'attrazione difficile da gestire. Insieme a questa riaffiorano anche ferite che entrambi credevano chiuse.
Il teaser è uscito il 29 settembre, accompagnato da uno slogan che invita il pubblico ad allacciare le cinture. Il video dà un primo assaggio dell'atmosfera della serie, e della chimica tra i due protagonisti. Mostra anche gli amici di Lane, Donovan, Lewis e Adam, che potrebbero diventare protagonisti delle stagioni successive.
Il cast e i romanzi di C.S. Quill
Oltre a Kassovitz (Lois) e Masseline (Lane), nel cast ci sono Madior Fall (Donovan), Esteban Vial (Lewis), Felix Nebel (Adam), Enzo Lorente (Max), Paolo Luka-Noé (Aaron), Eloïse Rey (Carrie), Louna Balavoine (Becca) e Cassandra Cano (Emma).
La serie è ideata da Thomas Boullé, già autore di Erica. La sceneggiatura e la regia sono di Tom Goris, che ha firmato Knokke Off, e di Vianney Lebasque, regista di Les Grands. La produzione è di Campus Entertainment, società del gruppo Empreinte Digitale.
In Francia i libri sono pubblicati da Hugo Publishing e hanno venduto quasi un milione di copie. In Italia escono per Il Castoro. La saga conta cinque volumi, e ognuno mette al centro una coppia diversa del gruppo. Se la prima stagione andrà bene, quindi, le storie per proseguire non mancano.
Con questa serie Prime Video rafforza la sua offerta per il pubblico più giovane. Campus Drivers arriva poco dopo il film francese Io+Te – Soli contro tutti, uscito il 18 settembre. Si aggiunge inoltre ad altri titoli del genere che hanno avuto successo in tutto il mondo, come la trilogia Culpables, Maxton Hall, Off Campus e Sterling Point.