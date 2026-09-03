Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale di "Io+te - Soli contro tutti", il film drammatico e sentimentale tratto dall'omonimo romanzo di Emma Green. La pellicola, un film Prime Original francese con protagonisti Vittoria Di Savoia e Lucas Barski, arriva in streaming su Prime Video il 18 settembre, visibile anche su Sky e Now.

Nuovo appuntamento sul piccolo schermo per il pubblico di lettori di romanzi Youg Adult e gli amanti delle storie contemporary romance.

Il 18 settembre debutta su Prime Video, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick, Io+te - Soli contro il mondo, il nuovo film tratto dall'omonimo volume di Emma Green, pseudonimo del duo di autrici della trilogia di romanzi Moi+Toi che in Francia vanta oltre un milione di copie vendute.

Io+te - Soli contro il mondo è la storia realizzata sullo schermo contenuta nel primo volume della trilogia, Seuls contre touls.

I protagonisti sono gli attori Vittoria Di Savoia e Lucas Barski, interpreti, rispettivamente di Alma e Vadim, al centro anche del trailer ora disponibile in italiano e visibile in testa a questo videoarticolo.

La trama del film

Dura meno di un minuto il montaggio rilasciato da Prime Video per ricordare al pubblico l'uscita il 18 settembre del primo film Original francese prodotto dalla piattaforma per un pubblico Young Adult, un adattamento dalla pagina allo schermo che piacerà senz'altro al pubblico di lettori del genere, a partire da quelli che già conoscono le storie di Emma Green.

Alma Lancaster (Vittoria Di Savoia) è una diciottenne proveniente da una famiglia facoltosa che lascia credere ai suoi di essere iscritta con profitto alla facoltà di giurisprudenza.

In realtà la ragazza frequenta un'altra scuola e insegue di nascosto il sogno di realizzare film.

Al campus a Los Angeles incontra Vadim Arcadi (Lucas Barski), uno studente misterioso di origini russe, poco più grande di lei, col quale deve collaborare per portare a termine un progetto di studio.

Dopo gli scontri iniziali legati alle loro diversità i due si legano sentimentalmente ma la relazione si complica immediatamente per i molti segreti relativi alle rispettive storie familiari che si traducono in minacce per la loro incolumità.

I due protagonisti al debutto sullo schermo

Diretto da Manon Gaurin, che ha firmato la sceneggiatura insieme a Eliane Vigneron e Alix Letribot, Io+ te - Soli contro il mondo promette passione ed emozione all'interno di una trama drammatica, attraversata da momenti thiller e d'azione.

La pellicola segna il debutto come attrice di Vittoria di Savoia, figlia di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau classe 2003, che ha scelto la carriera artistica da tempo.

Lucas Barski, protagonista maschile della pellicola, è a sua volta un volto nuovo dello schermo, alla prima esperienza significativa come attore dopo un breve apparizione per un commercial nel 2021.