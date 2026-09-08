Apple TV ha annunciato che la serie tornerà con un capitolo conclusivo il 9 luglio 2027 , pochi giorni dopo la conclusione della terza stagione. La piattaforma ha accompagnato l’annuncio con una prima anticipazione del nuovo atto del drama distopico, tratto dalla trilogia bestseller di Hugh Howey

La storia di Silo si avvia verso il capitolo conclusivo. Apple TV ha annunciato che la serie tornerà con una quarta e ultima stagione il 9 luglio 2027, pochi giorni dopo la conclusione della terza stagione. La piattaforma ha accompagnato l’annuncio con una prima anticipazione del nuovo capitolo del drama distopico, tratto dalla trilogia bestseller di Hugh Howey.

Protagonista della serie è ancora Rebecca Ferguson, che interpreta Juliette Nichols e figura anche tra i produttori esecutivi. La quarta stagione chiuderà dunque la storia della comunità sotterranea al centro della serie, composta da circa 10.000 persone e costretta a vivere sotto terra in circostanze misteriose.