Silo, la data di uscita della quarta e ultima stagione della serie tv con Rebecca FergusonSerie TV
Apple TV ha annunciato che la serie tornerà con un capitolo conclusivo il 9 luglio 2027, pochi giorni dopo la conclusione della terza stagione. La piattaforma ha accompagnato l’annuncio con una prima anticipazione del nuovo atto del drama distopico, tratto dalla trilogia bestseller di Hugh Howey
La storia di Silo si avvia verso il capitolo conclusivo. Apple TV ha annunciato che la serie tornerà con una quarta e ultima stagione il 9 luglio 2027, pochi giorni dopo la conclusione della terza stagione. La piattaforma ha accompagnato l’annuncio con una prima anticipazione del nuovo capitolo del drama distopico, tratto dalla trilogia bestseller di Hugh Howey.
Protagonista della serie è ancora Rebecca Ferguson, che interpreta Juliette Nichols e figura anche tra i produttori esecutivi. La quarta stagione chiuderà dunque la storia della comunità sotterranea al centro della serie, composta da circa 10.000 persone e costretta a vivere sotto terra in circostanze misteriose.
Cosa è successo nella terza stagione
La terza stagione ha ampliato la mitologia di Silo raccontando anche una storia ambientata diversi secoli prima degli eventi principali.
Nel presente, Juliette Nichols sopravvive alla sua “cleaning” forzata, ma torna con una perdita di memoria mentre il silo cerca di riprendersi dopo una ribellione. La comunità deve inoltre affrontare una nuova e pericolosa minaccia.
Parallelamente, nel periodo chiamato “Before Times”, la giornalista Helen Drew, interpretata da Jessica Henwick, e il deputato Daniel Keene, interpretato da Ashley Zukerman, scoprono l'esistenza di una cospirazione. La loro indagine dà origine a una serie di eventi dalle conseguenze catastrofiche e irreversibili.
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Rebecca Ferguson torna come Juliette
Il volto centrale della serie rimane Rebecca Ferguson, nuovamente protagonista nei panni di Juliette Nichols.
La quarta stagione rappresenterà quindi l'ultimo appuntamento con il personaggio e con l'universo distopico creato per la televisione da Graham Yost, autore e creatore della serie, vincitore di un Emmy.
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La serie tratta dai romanzi di Hugh Howey
Silo è basata sulla trilogia bestseller del New York Times scritta da Hugh Howey. La serie racconta una società di 10.000 persone che vive in un gigantesco rifugio sotterraneo, lontana da un mondo esterno apparentemente impossibile da abitare.
Nel corso degli episodi, i protagonisti hanno iniziato a mettere in discussione le regole e i segreti su cui è stata costruita quella società. La quarta stagione dovrà quindi portare a compimento le vicende ancora aperte.
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Produzione e data di uscita
La serie è prodotta da Apple Studios. Tra i produttori esecutivi figurano Graham Yost, Michael Dinner, Nina Jack, Joanna Thapa, Rebecca Ferguson, Morten Tyldum, Hugh Howey, Amber Templemore, Fred Golan e Rémi Aubuchon, insieme ad AMC Studios.
Le prime tre stagioni sono già disponibili in streaming su Apple TV. Per vedere il capitolo conclusivo bisognerà invece aspettare: la quarta e ultima stagione di Silo debutterà il 9 luglio 2027.
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