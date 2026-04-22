Silo 3, il teaser trailer della terza stagione della serie tv con Rebecca FergusonSerie TV
La diffusione del primo teaser trailer segna l’avvio della promozione della terza stagione della serie, offrendo le prime anticipazioni visive su un capitolo che promette di ampliare ulteriormente l’universo narrativo. Vengono riprese le vicende di Juliette Nichols, la serie si prepara a consolidare la propria identità all’interno del panorama sci-fi contemporaneo in streaming
Con la diffusione del primo teaser ufficiale (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo), la terza stagione di Silo si affaccia finalmente all’attenzione del pubblico, riaccendendo l’interesse per una delle dramedy sci-fi più apprezzate degli ultimi anni.
La serie, che vede tra i protagonisti Rebecca Ferguson, si prepara a tornare in streaming su Apple TV a partire dal 3 luglio, data fissata per il debutto del primo episodio di un totale di dieci, con un rilascio settimanale ogni venerdì fino al 4 settembre.
Si tratta di un ritorno atteso di una nuova stagione che è già delineata. Per i fan della serie l’uscita delle prime immagini rappresenta un momento atteso a lungo. La terza stagione di Silo si presenta con un calendario ben definito: l’avvio è previsto per il 3 luglio 2026 su Apple TV, mentre la conclusione arriverà il 4 settembre, scandita da un rilascio episodico settimanale che accompagnerà gli spettatori per tutta l’estate televisiva.
Origini e impianto narrativo della serie
Silo nasce dall’adattamento della trilogia bestseller del New York Times firmata da Hugh Howey e prende forma televisiva grazie a Graham Yost, vincitore dell’Emmy, che ricopre anche il ruolo di showrunner. Il racconto si sviluppa attorno a una comunità distopica composta da 10.000 persone costrette a vivere sottoterra, in un ambiente segnato da regole rigide e da un mistero profondo sulle ragioni della loro condizione.
***Attenzione: seguono spoiler delle prime due stagioni***
Nel corso della prima stagione, la narrazione segue Juliette Nichols, interpretata da Rebecca Ferguson, nel suo progressivo avvicinamento a segreti oscuri che riguardano la sua comunità e la reale natura della loro esistenza nel sottosuolo. Le sue scoperte, intrecciate a una trama di complotti interni, conducono infine alla sua espulsione dal silo.
La seconda stagione amplia invece il quadro narrativo, alternando due linee parallele: da un lato, ciò che accade nel silo da cui Juliette è stata esiliata; dall’altro, il percorso della protagonista all’interno di un secondo silo, strutturalmente identico al primo ma ormai quasi del tutto disabitato.
La trama della 3° stagione: minacce e nuovi intrecci
Nel nuovo capitolo, Juliette Nichols torna al centro della scena, facendo ritorno al suo silo in condizioni di amnesia, elemento che aggiunge ulteriore complessità al suo percorso narrativo. Nel frattempo, la comunità sotterranea si trova ad affrontare una nuova e pericolosa minaccia, che sembra mettere ulteriormente in discussione gli equilibri già fragili del loro mondo.
Parallelamente, la stagione introduce una linea narrativa ambientata nel cosiddetto “tempo di prima”, ovvero il periodo precedente alla reclusione sotterranea dell’umanità. In questa cornice, la storia segue la giornalista Helen Drew (Jessica Henwick) e il membro del Congresso Daniel Keene (Ashley Zukerman), impegnati nella scoperta di una cospirazione destinata a innescare una catena di eventi dalle conseguenze catastrofiche e irreversibili.
Il teaser e le prospettive della nuova stagione
La diffusione del primo teaser trailer segna dunque l’avvio della promozione della terza stagione di Silo, offrendo le prime anticipazioni visive su un capitolo che promette di ampliare ulteriormente l’universo narrativo della serie. Con nuovi sviluppi tra presente e passato, e con la ripresa delle vicende di Juliette Nichols, la serie si prepara a consolidare la propria identità all’interno del panorama sci-fi contemporaneo in streaming.