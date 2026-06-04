Il primo dei 10 episodi della serie tv distopica basata sulla trilogia bestseller di Hugh Howey uscirà il 3 luglio 2026 su Apple TV e proseguirà ogni settimana fino al 4 settembre 2026. La nuova stagione si sviluppa su due linee temporali parallele. Nella prima, la protagonista Juliette Nichols, sopravvissuta a un incendio nell'inceneritore, ha perso la memoria. La seconda esplora i “Tempi di Prima”, cioè la vita pre-apocalittica prima del collasso della civiltà e della nascita dei silos

È uscito il trailer della terza stagione della serie tv Silo con Rebecca Ferguson, che uscirà con il primo dei 10 episodi il 3 luglio 2026 su Apple TV (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) e che proseguirà ogni settimana fino al 4 settembre 2026. Creata da Graham Yost e basata sulla trilogia bestseller del New York Times di Hugh Howey, la nuova stagione riprende in parte gli avvenimenti del secondo capitolo, Shift, ambientato circa 300 anni prima degli eventi principali. Nel filmato, la protagonista Juliette Nichols (Rebecca Ferguson) è sopravvissuta all’incendio scoppiato nell’inceneritore dove era stata intrappolata alla fine della seconda stagione, ma ha perso la memoria. “Mi guardo allo specchio e non so nemmeno chi mi sta guardando”, confessa nel trailer. Al tempo stesso, Camille (Alexandria Riley) le racconta una nuova, pericolosa e falsa versione dei fatti. Il trailer svela anche una novità: lo svolgimento dei fatti sulla base di una doppia linea temporale. La prima segue gli eventi nel presente, dove Juliette cerca di recuperare i frammenti del suo passato e di affrontare una nuova minaccia. La seconda esplora i “Tempi di Prima”, cioè la vita pre-apocalittica prima del collasso della civiltà e della nascita dei silos. L’universo distopico di Silo si prepara così all’avvento della quarta e ultima stagione, già confermata.

Nella terza stagione della serie tv Silo, e nello specifico nell’arco narrativo sui “Tempi di Prima”, arriverà anche una nuova coppia di protagonisti, già introdotti nel finale della seconda stagione: la giornalista Helen Drew (Jessica Henwick) e il membro del Congresso Daniel Keene (Ashley Zukerman). Il cast include anche Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Rick Gomez, Billy Postlethwaite, Clare Perkins, Steve Zahn e Colin Hanks. Le new entry comprendono anche Laura Innes, Jessica Brown Findlay, Moryen Christie, Reed Birney e Matt Craven.

Secondo la sinossi ufficiale, la terza stagione della serie tv Silo prosegue la saga di una società distopica di 10.000 persone che vivono sottoterra in circostanze misteriose, rivelando al contempo una storia delle origini ambientata secoli prima. Nel presente, Juliette Nichols sopravvive alla sua forzata “pulizia”, ma ritorna con la memoria persa mentre il silo si riprende da una ribellione e affronta una nuova pericolosa minaccia. Nel frattempo, nei "Tempi di Prima”, la giornalista Helen Drew e il deputato Daniel Keene scoprono una cospirazione che li trascina in una catena di eventi dalle conseguenze catastrofiche e irreversibili. “Prima di poter sapere perché siamo qui. Prima di poter sapere che tutto è come è. Prima di sapere come tutto finirà, dobbiamo capire come tutto è iniziato”, diceva Juliette in un precedente trailer.

La serie tv Silo è prodotta da Apple Studios. I produttori esecutivi della serie sono Yost, Michael Dinner, Nina Jack, Joanna Thapa, Ferguson, Morten Tyldum, Hugh Howey, Amber Templemore, Fred Golan, Rémi Aubuchon e AMC Studios. Ora non resta che attendere l’uscita dei nuovi episodi e vivere insieme ai protagonisti le nuove avventure tra presente e passato.