Prime Video ha finalmente stabilito quando calerà il sipario sul teen drama tedesco che ha conquistato il pubblico di mezzo mondo. Il capitolo conclusivo della storia tra Ruby Bell e James Beaufort è atteso in streaming il 9 dicembre 2026: sei episodi per chiudere la trilogia ispirata ai libri di Mona Kasten

Il rinnovo, va ricordato, era stato deciso con largo anticipo: la piattaforma aveva dato il via libera al terzo atto già all'inizio di giugno 2025 , a pochissima distanza dall'annuncio della seconda stagione. Una mossa che dice molto sulla fiducia riposta nel progetto.

La scelta del mese non stupisce chi segue la serie: il collocamento sotto le feste ricalca l'andamento delle stagioni precedenti . Il primo capitolo era arrivato il 9 maggio 2024, il secondo il 7 novembre 2025: ogni nuovo blocco di episodi ha inaugurato una diversa stagione dell'anno.

Il debutto è fissato per il 9 dicembre 2026 su Prime Video (ma sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite l’app su Now Smart Stick). La conferma è arrivata a fine agosto, dopo che nelle settimane precedenti Damian Hardung - il volto di James Beaufort - aveva già lasciato intendere la finestra invernale durante l'Obsessed Fest andato in scena a Los Angeles il 27 giugno. Nel corso dell'evento erano stati diffusi anche i primi poster e alcune immagini in anteprima, prima che seguisse la data definitiva.

Dopo mesi di indiscrezioni e finestre più o meno vaghe, la piattaforma ha ufficializzato il giorno in cui debutterà l'ultimo ciclo di episodi di Maxton Hall – Il mondo tra di noi. Il romance ambientato nell'esclusivo collegio inglese , diventato uno dei titoli europei più visti del catalogo, tornerà per l'ultima volta prima di Natale, chiudendo la parabola dei suoi due protagonisti.

Cosa aspettarsi dal gran finale

La stagione conclusiva sarà composta da sei episodi e attingerà a Save Us, l'ultimo volume della saga letteraria firmata da Mona Kasten. Al centro restano Ruby Bell e James Beaufort, interpretati da Harriet Herbig-Matten e dallo stesso Hardung, chiamati ad affrontare la prova più complessa del loro percorso. La trama riparte dalle conseguenze della sospensione di Ruby dal college, con il sogno di Oxford rimesso in discussione e James impegnato a difendere il proprio nome.

Il successo che accompagna questa chiusura non è casuale. La produzione tedesca ha polverizzato diversi record, imponendosi come una delle serie europee più seguite di sempre e scalando le classifiche in oltre cento Paesi. Il merito è di una formula riconoscibile, fatta di tensione sentimentale, ambientazioni sfarzose ed emozioni forti, che ha saputo parlare a un pubblico globale e trasversale.

Nell'attesa del 9 dicembre, i fan potrebbero non restare a mani vuote troppo a lungo: nei prossimi mesi è probabile l'arrivo di un primo teaser trailer, primo vero assaggio del capitolo che dirà addio a Ruby e James. Le prime due stagioni, intanto, restano disponibili sulla piattaforma per chi volesse recuperare la storia dall'inizio.