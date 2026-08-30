Il ritorno di Reacher, il fascino di un personaggio senza compromessi

Parte del merito del successo di “Reacher” è sicuramente di Alan Ritchson, che interpreta il protagonista: sembra nato per questo ruolo. Reacher si muove come un treno: travolge tutto e tutti, e spesso non si fa nessun tipo di problema. Nemmeno quando uccide. E forse è proprio questa sicurezza ciò che piace agli spettatori, soprattutto a quelli americani
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