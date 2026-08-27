Costanza, il cast della serie tv tratta dai libri di Alessia Gazzola. FOTO
Giovedì 27 agosto 2026 alle ore 21:30 su Rai 1 andrà in onda la replica dei primi tre episodi della prima stagione della fiction in otto puntate tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Racconta le avventure di Costanza Macallè, una giovane laureata in Paleontologia e mamma single, tra misteri del passato e nuovi amori. Protagonisti sono due volti noti della tv, rispettivamente gli attori Miriam Dalmazio e Marco Rossetti, affiancati anche da Kaspar Capparoni