La casa nella prateria, esce la serie reboot: ecco cosa sapere

C’è un grande ritorno sui piccoli schermi dopo oltre 40 anni. La Casa nella Prateria arriva il 9 luglio sul piccolo schermo grazie a Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), con una versione aggiornata e ovviamente nuovi interpreti rispetto alla fortunata serie andata in onda tra il 1974 e il 1983. Allora, le avventure dei protagonisti appassionarono il pubblico di tutto il mondo grazie agli oltre 200 episodi dell'omonima e iconica serie televisiva della Nbc con Michael Landon, che ne fu produttore esecutivo fin dalla puntata pilota e protagonista nel ruolo del padre, e Melissa Gilbert in quelli della figlia Laura.

Il cast

A guidare il cast oggi invece è Alice Halsey, che interpreta la determinata Laura Ingalls, protagonista dei romanzi, insieme a Skywalker Hughes nel ruolo della sorella maggiore Mary, Luke Bracey nei panni di Charles "Pa" Ingalls e Crosby Fitzgerald in quelli di Caroline "Ma" Ingalls, i genitori della famiglia che decide di lasciarsi alle spalle il Wisconsin per ricominciare una nuova vita nelle praterie americane. Completano il cast Warren Christie (John Edwards), Jocko Sims (Dr. Tann), Meegwun Fairbrother (Mitchell), Wren Zhawenim Gotts (Good Eagle), Alyssa Wapanatâhk (White Sun), Xander Cole (Little Puma), Ryan Robbins (Russell), Barrett Doss (Emily), Mary Holland (Jemma James), Michael Hough (Eli James), Kowen Cadorath (Caleb), Thosh Collins (Louis), Maclean Fish (Adam Scott) e Rebecca Amzallag (Lacey). La serie è affidata a Rebecca Sonnenshine, che ricopre il doppio ruolo di showrunner e produttrice esecutiva. "Sono incredibilmente grata al nostro straordinario cast e alla troupe, che hanno messo cuore e impegno per dare vita alla prima stagione - ha detto Sonnenshine - Non vediamo l'ora di far conoscere al pubblico questo nuovo adattamento dei romanzi de La casa nella prateria e siamo felici che Netflix ci offra l'opportunità di proseguire il viaggio di questa storia".

La trama

Ispirata alla celebre saga letteraria firmata da Laura Ingalls Wilder e pubblicata tra il 1932 e il 1945, La Casa nella Prateria racconta la scelta della famiglia Ingalls di abbandonare il Wisconsin per spingersi verso le vaste pianure dell'Ovest, inseguendo la speranza di costruire una nuova vita. A fare da guida al racconto è la giovane Laura, bambina intraprendente, piena di curiosità e dotata di uno sguardo attento sul mondo, che vive questa avventura insieme al padre Charles, alla madre Caroline, alla sorella maggiore Mary e al fedele cane Jack. Lungo il percorso, gli Ingalls devono confrontarsi con un ambiente ostile, continui ostacoli e l'incertezza di un'esistenza tutta da ricostruire in luoghi ancora inesplorati. Tra sacrifici, incontri inattesi e prove che mettono a dura prova la famiglia, emerge il valore della solidarietà e del sostegno reciproco, elementi indispensabili per affrontare le difficoltà della vita di frontiera. La showrunner Rebecca Sonnenshine definisce infatti la serie "una storia d'amore dedicata a una famiglia". La prima stagione prende spunto da Little House on the Prairie, terzo volume della raccolta di Wilder, e segue gli Ingalls nel loro cammino verso un futuro da costruire nelle grandi praterie degli Stati Uniti.