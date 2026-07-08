La casa nella prateria, esce la serie reboot. Ecco cosa sapere, dalla trama al castSerie TV
Arriva il 9 luglio su Netflix la serie reboot che racconta il viaggio della famiglia Ingalls verso Ovest, legata allo sceneggiato andato in onda tra il 1974 e il 1983. Nel cast Alice Halsey, Skywalker Hughes, Luke Bracey e Crosby Fitzgerald. Tra le novità, il racconto narrativo dal punto di vista di una famiglia della Nazione Osage, tribù del popolo nativo americano
C’è un grande ritorno sui piccoli schermi dopo oltre 40 anni. La Casa nella Prateria arriva il 9 luglio sul piccolo schermo grazie a Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), con una versione aggiornata e ovviamente nuovi interpreti rispetto alla fortunata serie andata in onda tra il 1974 e il 1983. Allora, le avventure dei protagonisti appassionarono il pubblico di tutto il mondo grazie agli oltre 200 episodi dell'omonima e iconica serie televisiva della Nbc con Michael Landon, che ne fu produttore esecutivo fin dalla puntata pilota e protagonista nel ruolo del padre, e Melissa Gilbert in quelli della figlia Laura.
Il cast
A guidare il cast oggi invece è Alice Halsey, che interpreta la determinata Laura Ingalls, protagonista dei romanzi, insieme a Skywalker Hughes nel ruolo della sorella maggiore Mary, Luke Bracey nei panni di Charles "Pa" Ingalls e Crosby Fitzgerald in quelli di Caroline "Ma" Ingalls, i genitori della famiglia che decide di lasciarsi alle spalle il Wisconsin per ricominciare una nuova vita nelle praterie americane. Completano il cast Warren Christie (John Edwards), Jocko Sims (Dr. Tann), Meegwun Fairbrother (Mitchell), Wren Zhawenim Gotts (Good Eagle), Alyssa Wapanatâhk (White Sun), Xander Cole (Little Puma), Ryan Robbins (Russell), Barrett Doss (Emily), Mary Holland (Jemma James), Michael Hough (Eli James), Kowen Cadorath (Caleb), Thosh Collins (Louis), Maclean Fish (Adam Scott) e Rebecca Amzallag (Lacey). La serie è affidata a Rebecca Sonnenshine, che ricopre il doppio ruolo di showrunner e produttrice esecutiva. "Sono incredibilmente grata al nostro straordinario cast e alla troupe, che hanno messo cuore e impegno per dare vita alla prima stagione - ha detto Sonnenshine - Non vediamo l'ora di far conoscere al pubblico questo nuovo adattamento dei romanzi de La casa nella prateria e siamo felici che Netflix ci offra l'opportunità di proseguire il viaggio di questa storia".
La trama
Ispirata alla celebre saga letteraria firmata da Laura Ingalls Wilder e pubblicata tra il 1932 e il 1945, La Casa nella Prateria racconta la scelta della famiglia Ingalls di abbandonare il Wisconsin per spingersi verso le vaste pianure dell'Ovest, inseguendo la speranza di costruire una nuova vita. A fare da guida al racconto è la giovane Laura, bambina intraprendente, piena di curiosità e dotata di uno sguardo attento sul mondo, che vive questa avventura insieme al padre Charles, alla madre Caroline, alla sorella maggiore Mary e al fedele cane Jack. Lungo il percorso, gli Ingalls devono confrontarsi con un ambiente ostile, continui ostacoli e l'incertezza di un'esistenza tutta da ricostruire in luoghi ancora inesplorati. Tra sacrifici, incontri inattesi e prove che mettono a dura prova la famiglia, emerge il valore della solidarietà e del sostegno reciproco, elementi indispensabili per affrontare le difficoltà della vita di frontiera. La showrunner Rebecca Sonnenshine definisce infatti la serie "una storia d'amore dedicata a una famiglia". La prima stagione prende spunto da Little House on the Prairie, terzo volume della raccolta di Wilder, e segue gli Ingalls nel loro cammino verso un futuro da costruire nelle grandi praterie degli Stati Uniti.
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Le novità della serie
La casa nella prateria è in parte un dramma familiare, in parte un epico racconto di sopravvivenza e in parte la storia delle origini dell'Ovest americano: una serie che offre una visione caleidoscopica delle lotte e dei trionfi delle persone che hanno dato vita alla conquista del West. Una delle principali novità della serie Netflix riguarda il punto di vista narrativo. Oltre a seguire la famiglia Ingalls, la serie dedica ampio spazio anche a una famiglia appartenente alla Nazione Osage, il popolo nativo americano che abitava quei territori prima dell'arrivo dei coloni. Nel trailer compaiono Mitchell (Meegwun Fairbrother), sua moglie White Sun (Alyssa Wapanatâhk), e la figlia Good Eagle (Wren Zhawenim). Per garantire una rappresentazione il più possibile autentica, la produzione ha collaborato con consulenti culturali Osage, studiosi e artisti nativi americani.
Chi era Laura Ingalls
Laura Elizabeth Ingalls Wilder nacque il 7 febbraio 1867 nella contea di Pepin, in Wisconsin, da Charles Phillip Ingalls e Caroline Lake Ingalls. Seconda di cinque figli, aveva una sorella maggiore, Mary (che in seguito perse la vista), due sorelle minori, Carrie e Grace, e un fratello, Freddy, morto a soli nove mesi. Nella serie di libri semi-autobiografica La piccola casa nella prateria, la scrittrice raccontò l'infanzia, l'adolescenza e i continui spostamenti della famiglia nel Midwest degli Stati Uniti. Pur essendo un'ottima studentessa, ricevette un'istruzione discontinua a causa della vita in aree isolate, prive di scuole, e della necessità di contribuire al sostentamento della famiglia. Lavorò come insegnante fino al 1885, anno del matrimonio con Almanzo Wilder. La coppia ebbe due figli: Rose Wilder Lane, futura scrittrice, giornalista e teorica politica, e un bambino morto poco dopo la nascita nel 1889. La carriera da autrice iniziò con gli articoli pubblicati su alcuni giornali locali, tra cui il Missouri Ruralist, con cui collaborò dal 1911 alla metà degli anni Venti. Tra gli anni Trenta e Quaranta diede alle stampe gli otto romanzi della saga La piccola casa nella prateria, premiata con numerosi riconoscimenti, mentre il nono volume fu pubblicato postumo nel 1971. Nel complesso, la serie ha venduto oltre 73 milioni di copie nel mondo.
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