Nato il 17 gennaio 1942 a Louisville, in Kentucky, Muhammad Ali, all’anagrafe Cassius Marcellus Clay Jr., è considerato uno dei migliori pesi massimi della storia pugilista e uno dei più grandi atleti nella storia dello sport. Lo sportivo aveva iniziato ad allenarsi all’età di 11 anni e nel 1960 aveva vinto la medaglia d’oro ai Giochi di Roma. Nel 1964, all’età di 22 anni, aveva conquistato il titolo dei pesi massimi sconfiggendo a sorpresa il temuto e potente campione in carica, Sonny Liston. Nel 1967 si era rifiutato di combattere in Vietnam. Era stato poi arrestato, accusato di renitenza alla leva e privato del titolo. Nel 1971 la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva però annullato la condanna. È stato soprannominato “The Greatest”, cioè “il più grande”.

Foto tratta dal canale YouTube di Prime Video