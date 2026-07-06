The Greatest, data di uscita e teaser trailer della serie tv Prime Video su Muhammad AliSerie TV
Introduzione
La miniserie in otto episodi The Greatest su Muhammad Ali arriverà mercoledì 4 novembre 2026 su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). La piattaforma di streaming ha non solo annunciato la notizia durante una presentazione all’Essence Festival of Culture alla presenza del creatore, showrunner e produttore esecutivo Ben Watkins, dell’attore protagonista Jaleen Best e degli attori Dana Gourrier, Amin Joseph, Kai Parham e Michael Ealy, ma ha anche condiviso il primo teaser trailer.
Quello che devi sapere
LA VITA DI MUHAMMAD ALI, DENTRO E FUORI DAL RING
Come recita la sinossi ufficiale, la serie tv The Greatest “esplora intimamente l’incomparabile vita di Muhammad Ali. Le incredibili vittorie e sconfitte che hanno reso Ali una leggenda, dentro e fuori dal ring, sono state ampiamente documentate e, sebbene questi eventi epocali vivranno in The Greatest, il cuore pulsante della storia è alimentato da tutti i momenti che si sono svolti lontano dai riflettori. Il mondo ricorda un’icona, ma The Greatest parla di un uomo, un marito, un padre, un fratello e un figlio”. Prodotta da Lonnie Ali, la vedova del compianto campione di pugilato, la serie tv The Greatest è la prima serie tv autorizzata sulla vita dello sportivo.
LEGGI ANCHE: 16 SERIE TV DA VEDERE A LUGLIO, DA ELLE AL REBOOT DE LA CASA NELLA PRATERIA
IL CAST
Il cast include Jaleen Best nel ruolo del protagonista Muhammad Ali, Omari Hardwick (Power) e Dana Gourrier (P-Valley) nei ruoli di Cassius "Cash" Clay Sr. e Odessa "Bird" Clay, i genitori di Ali, Amin Joseph (Snowfall) nel ruolo di Sonny Liston, uno dei più grandi pugili di tutti i tempi, battuto da Ali nel 1964 e nel 1965, Michael Ealy (Power Book II: Ghost) nel ruolo del celebre attivista e politico Malcolm X, uno dei più grandi e discussi leader afroamericani del XX secolo, Kai Parham (Colin in bianco e nero) nel ruolo di Rudy Clay, il fratello minore di Ali, Giovanni Ribisi (Sneaky Pete) nel ruolo di Angelo Dundee, l'allenatore di Ali in vari momenti della sua carriera, Reno Wilson (Dexter: Original Sin) nel ruolo di Bundini Brown, l'uomo d'angolo di Ali e talvolta autore dei suoi discorsi, Erica Tazel (Justified) nel ruolo di Geraldine Liston, la moglie di Sonny, e Aleks Paunovic (Reacher) nel ruolo di William Faversham Jr., il figlio maggiore dell'attore di Broadway William Faversham Sr., che aveva fornito ad Ali sostegno finanziario e consigli durante i primi anni della sua carriera.
LEGGI ANCHE: 13 FILM DA VEDERE AL CINEMA A LUGLIO, DA L'ODISSEA A SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY. FOTO
"THE GREATEST", IL PIÙ GRANDE
Nato il 17 gennaio 1942 a Louisville, in Kentucky, Muhammad Ali, all’anagrafe Cassius Marcellus Clay Jr., è considerato uno dei migliori pesi massimi della storia pugilista e uno dei più grandi atleti nella storia dello sport. Lo sportivo aveva iniziato ad allenarsi all’età di 11 anni e nel 1960 aveva vinto la medaglia d’oro ai Giochi di Roma. Nel 1964, all’età di 22 anni, aveva conquistato il titolo dei pesi massimi sconfiggendo a sorpresa il temuto e potente campione in carica, Sonny Liston. Nel 1967 si era rifiutato di combattere in Vietnam. Era stato poi arrestato, accusato di renitenza alla leva e privato del titolo. Nel 1971 la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva però annullato la condanna. È stato soprannominato “The Greatest”, cioè “il più grande”.
I PRODUTTORI
Oltre alla Blue Monday Productions di Watkins (Cross) e alla Outlier Society di Michael B. Jordan (franchise di Creed), figurano Authentic Studios, Roc Nation, Polygram Entertainment, partner di Universal Music Group, e Grace: A Storytelling Company, con Watkins come showrunner e produttore esecutivo. La presidente di Outlier Society, Elizabeth Raposo, è produttrice esecutiva insieme a Corey Salter, Marc Rosen e Matthew Gross di Authentic Brand Group, anch’essi produttori esecutivi. Tra gli altri produttori esecutivi figurano Aiyana White, Jeff Augustin e Owen Shiflett, Roc Nation, Michele Anthony, Boyd Muir e i co-produttori esecutivi David Blackman per Polygram e Stefano Agosto, vicepresidente esecutivo della divisione televisiva di Outlier Society, nonché Josh Wakely tramite la sua Grace: A Storytelling Company.