Sullivan's Crossing 4, cast e trama della nuova stagione su Netflix

Al campeggio Sullivan's Crossing è tempo di una nuova stagione. Dopo la partenza per l'Irlanda di Sully (Scott Patterson), con cui si era conclusa la stagione tre, Maggie (Morgan Kohan) è la responsabile della struttura insieme a Frank e Edna, quest'ultima in fase di ripresa dalla sua delicata operazione al cervello che rischiava di renderla cieca.

Non c'è pace per Maggie e Cal (Chad Michael Murray), però. Come è noto dalla chiusura della stagione tre, in Nuova Scozia è arrivato a sorpresa Liam (Marcus Rosner). Quando si scopre che l'uomo è ancora sposato legalmente con Maggie, quest'ultima è messa davanti a una scelta, specie quando scopre la verità sul giornalista da cui pensava di essere stata abbandonata anni prima.

Nel frattempo, Cal si affeziona a Ben, un ragazzo sfortunato che sta tirando su la sorella più piccola, una storia che gli ricorda quella della sua infanzia.

Al ristorante di Rob appena inaugurato, sua sorella Sydney fa i conti con un nuovo chef, un amico di Rob che ha alle spalle una carriera brillante a New York.