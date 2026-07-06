Sullivan's Crossing 4, cast e trama della nuova stagione su Netflix

Sullivan's Crossing 4, il cast e cosa succede nella quarta stagione della serie NetflixSerie TV
Introduzione
Sullivan's Crossing è tornato in tv anche in Italia con gli episodi della quarta stagione in streaming su Netflix. Lo show canadese con Morgan Cohan e Chad Michael Murray sentimentale e drammatico è uno dei titoli più graditi dal pubblico della tv in streaming di inizio estate. Nella scheda, i dettagli della nuova trama e i nomi dei nuovi ingressi del cast. La serie è disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
Quello che devi sapere
Sullivan's Crossing 4 dove vederlo
Sullivan's Crossing 4 è disponibile in streaming su Netflix dal 30 giugno. I dieci episodi della nuova stagione dello show di Roma Roth, ideatrice della serie adattata dai romanzi di Robyn Carr, sono stati rilasciati tutti in blocco.
Disponibile alla visione anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick, la serie è una delle novità del mese di giugno (TUTTE LE SERIE DEL MESE).
La trama della quarta stagione
Al campeggio Sullivan's Crossing è tempo di una nuova stagione. Dopo la partenza per l'Irlanda di Sully (Scott Patterson), con cui si era conclusa la stagione tre, Maggie (Morgan Kohan) è la responsabile della struttura insieme a Frank e Edna, quest'ultima in fase di ripresa dalla sua delicata operazione al cervello che rischiava di renderla cieca.
Non c'è pace per Maggie e Cal (Chad Michael Murray), però. Come è noto dalla chiusura della stagione tre, in Nuova Scozia è arrivato a sorpresa Liam (Marcus Rosner). Quando si scopre che l'uomo è ancora sposato legalmente con Maggie, quest'ultima è messa davanti a una scelta, specie quando scopre la verità sul giornalista da cui pensava di essere stata abbandonata anni prima.
Nel frattempo, Cal si affeziona a Ben, un ragazzo sfortunato che sta tirando su la sorella più piccola, una storia che gli ricorda quella della sua infanzia.
Al ristorante di Rob appena inaugurato, sua sorella Sydney fa i conti con un nuovo chef, un amico di Rob che ha alle spalle una carriera brillante a New York.
Il cast della serie, le new entry
Il cast regolare di Sullivan's Crossing torna per la quarta stagione, ad eccezione di Scott Patterson, interprete di Sully, il padre di Maggie.
Patterson ha lasciato la produzione rilasciando anche diverse dichiarazioni che contengono le ragioni del suo abbandono alla serie, in parte legato a divergenze creative sull'evoluzione del suo personaggio.
Confermate anche Amalia Williamson e Meghan Ory, nei ruoli ricorrenti di Lola e Sedona.
Tra le new entry, spiccano Marcus Rosner come Liam, introdotto brevemente nel finale della terza stagione, Jonathan Silverman nel ruolo del Dottor Quincy Carlson, Colby Frost nel ruolo di Ben ed Emerson MacNeil come Tracy, sorella minore di Ben. Fuad Ahmed è invece lo chef Amir Malik.
La serie rinnovata per la stagione 5
Nel mese di giugno 2026 Sullivan's Crossing è stata rinnovata per un quinto ciclo di episodi, forte del successo di pubblico dell'ultima stagione, trasmessa in Canada e negli States in primavera.
In Italia la serie tratta dai romanzi bestseller di Robyn Carr, autrice dei libri su cui è basato lo show di successo Virgin River, ha fatto debutto nel 2026 con le prime tre stagioni, prodotte dal 2023 al 2025, diffuse tutte insieme da febbraio su Netflix.
La stessa piattaforma ha provveduto alla distribuzione della quarta stagione poco dopo la messa in onda Oltreoceano.
Sullivan's Crossing è una serie ideata da Roma Roth, già produttrice esecutiva di Virgin River. I due show hanno in comune l'estetica e i paesaggi della Nuova Scozia, dove si trova la cittadina fittizia di Timberlake, sono uno dei punti di forza della serie in corso.