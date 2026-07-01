Nemesis, rinnovata per la seconda stagione la serie tv Netflix

Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha rinnovato la serie tv drammatica poliziesca Nemesis per una seconda stagione . Come recita la sinossi ufficiale , “Nemesis è la storia di due uomini schierati su fronti opposti della legge, il racconto di ciò che accade quando una forza inarrestabile (un criminale esperto (Y’lan Noel)) incontra un ostacolo insormontabile (un brillante detective di polizia (Matthew Law)). Quella che inizia come una serie poliziesca ricca di suspense e di azione esplosiva, si addentra in temi come la famiglia, il matrimonio e l’identità personale: ciò che ci spinge, ci sostiene e, in definitiva, ci distrugge”. La prima stagione della serie tv Nemesis aveva debuttato sulla piattaforma di streaming nel mese di maggio ed è rimasta per cinque settimane nella top 10 globale delle serie tv in lingua inglese di Netflix, raggiungendo il primo posto nella sua seconda settimana di disponibilità. Come ha dichiarato Tani Marole, co-creatrice e produttrice esecutiva della serie tv, “siamo molto grati di avere una seconda stagione...Faremo in modo che a tutte le domande venga data risposta, e che ve ne siano ancora di più a cui potrete rispondere. Non fraintendetemi, la seconda stagione sarà ancora più grande e migliore”. La showrunner, creatrice e produttrice esecutiva Courtney A. Kemp ha proseguito: “Mi sento fortunata ad avere una seconda stagione. Ringraziamo i fan...è grazie a loro, non c’è altra ragione. È grazie a loro che ci sono, che ne parlano e alla loro enorme risposta sui social media. Siamo grati a Netflix per aver riconosciuto il potere del nostro pubblico e per averci riportato in vita per i fan”. Al momento, la data di uscita dei nuovi episodi non è ancora nota .

IL CAST

Il cast della serie tv Netflix Nemesis vede come protagonisti Matthew Law, Y’lan Noel, Cleopatra Coleman, Tre Hale, Domenick Lombardozzi, Jonnie Park, Ariana Guerra, Gabrielle Dennis, Michael Potts, Sophina Brown, Cedric Joe e Jeff Pierre. Tra le guest star della prima stagione figurano Moe Irvin, Quincy Isaiah, Jay Reeves, Mike O'Malley, Stephanie Sigman, Khalilah Joi, Shane Johnson, Siua Ikale'o, Dawnn Lewis, Mark Feuerstein e Chris Bauer. Courtney A. Kemp e Tani Marole sono produttrici esecutive dello show, con Kemp che ricopre il ruolo tramite la sua casa di produzione End of Episode. Anche Chris Selak di End of Episode e Philipp Barnett sono produttori esecutivi. Mario Van Peebles ha diretto e prodotto esecutivamente i primi due episodi. Millicent Shelton, Rob Hardy e Ruben Garcia hanno diretto due episodi ciascuno nella prima stagione. “Courtney e Tani hanno creato qualcosa di veramente speciale con Nemesis: una serie che ha conquistato il pubblico e non lo ha più mollato”, ha dichiarato Nne Ebong, Vicepresidente di Netflix per le serie di fiction, UCAN. “Assistere alla risposta globale è stato straordinario; questa serie ha avuto un impatto elettrizzante e di vasta portata sui fan. La loro visione, la loro maestria e la loro passione non hanno eguali e siamo entusiasti di continuare questo viaggio con loro nella seconda stagione”.