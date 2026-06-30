Mafalda, cosa sapere della serie animata di Netflix sulla bambina anticonformista di QuinoSerie TV
Introduzione
In un periodo di boom di trasposizioni audiovisive contemporanee, il ritorno di personaggi iconici del fumetto rappresenta spesso un tentativo di coniugare memoria culturale e nuove strategie di linguaggio visivo. In questo solco si inserisce l’annuncio che riguarda Mafalda, figura tra le più riconoscibili e influenti della storia della bande dessinée mondiale, pronta a riemergere in una nuova veste seriale. La bambina nata dalla matita di Quino, capace di attraversare epoche e confini geografici mantenendo intatta la propria carica satirica, approderà su Netflix nel 2027, in una produzione che punta a rileggere un immaginario sviluppato tra il 1964 e il 1973 nel contesto complesso del Sudamerica delle dittature.
L’operazione, resa pubblica anche in coincidenza con il 60esimo anniversario della prima pubblicazione celebrato nel 2024, si presenta come un ponte tra tradizione fumettistica e sensibilità contemporanea, con l’obiettivo dichiarato di preservare la forza critica e l’ironia originaria del personaggio pur aggiornandone il linguaggio visivo.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere della nuova serie televisiva animata di Mafalda.
Quello che devi sapere
L’annuncio della serie e l’arrivo su Netflix nel 2027
La piattaforma Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)ha ufficializzato lo sviluppo di una serie dedicata a Mafalda, prevista per il 2027, confermando un progetto che intende riportare in primo piano una delle icone più influenti del fumetto internazionale. L’annuncio è arrivato in un momento simbolico, ossia in concomitanza con il 60esimo anniversario della prima pubblicazione celebrato nel 2024, sottolineando così il valore storico e culturale dell’operazione.
La produzione segna un passaggio significativo nella rilettura del personaggio, che si prepara a essere reinterpretato attraverso un linguaggio audiovisivo contemporaneo senza perdere la propria identità originaria.
Produzione, regia e nuova estetica visiva
La serie è scritta e diretta dal regista argentino Juan José Campanella, vincitore nel 2010 del premio Oscar con Il segreto dei suoi occhi, e viene prodotta dalla Mundoloco Cgi, società fondata dallo stesso Campanella. Il progetto si concentra su una reinterpretazione visiva della storica Mafalda disegnata in bianco e nero da Quino, pseudonimo di Joaquín Salvador Lavado Tejón, nato nel 1932 e scomparso nel 2020 all’età di 88 anni.
La trasformazione più evidente riguarda l’introduzione del colore e di una resa tridimensionale ottenuta tramite computer grafica. Netflix ha diffuso una prima immagine che evidenzia un’estetica caratterizzata da volumi più morbidi, segno di un adattamento pensato per il pubblico contemporaneo ma ancora fedele agli elementi distintivi del fumetto originale.
Origini del personaggio e genesi editoriale
Il personaggio di Mafalda nasce inizialmente con un intento commerciale, concepito per promuovere una marca di elettromedistici, la Mansfield. Il progetto non viene però mai realizzato e questa mancata destinazione apre la strada a una trasformazione creativa decisiva: Quino rielabora la figura e la trasforma nella protagonista di una serie di strisce e fumetti satirici.
Dal 1964 al 1973, Mafalda viene pubblicata su quotidiani, riviste e volumi distribuiti prima in Argentina e successivamente a livello internazionale. Nel tempo, il personaggio si consolida come simbolo di satira e critica sociale, arrivando anche a generare un ampio universo di merchandising, che include ad esempio calendari e shopper.
Mafalda tra satira, pensiero critico e immaginario globale
Definita da Teresa Buongiorno la “Pippi Calzelunghe del fumetto“, Mafalda si impone come una figura narrativa capace di affrontare temi complessi con leggerezza solo apparente. Le opere di Quino la portano a esplorare argomenti come amore, compassione, amicizia ed emancipazione femminile, oltre a questioni politiche e conflitti internazionali.
Le raccolte come L’amore secondo Mafalda, Mafalda – Femminile singolare e Mafalda – La Presidente testimoniano la varietà dei temi affrontati, mentre le quasi 2000 strisce pubblicate dal 29 settembre 1964 confluiscono oggi nel volume Mafalda – Tutte le strisce. Attraverso questo corpus narrativo, Quino costruisce un personaggio che mantiene una sorprendente capacità di dialogo con epoche diverse.
Una bambina “adulta” e la critica alla contemporaneità
Mafalda è una bambina di 6 anni che, nel racconto, si distingue per una maturità intellettuale fuori scala rispetto alla sua età. Non accetta risposte semplici, rifiuta la minestra e manifesta una costante tensione verso la comprensione e la trasformazione del mondo circostante.
Umberto Eco nel 1969 la definisce “Mafalda la contestatrice”, in occasione della presentazione del primo libro monografico a lei dedicato. Le sue domande si concentrano su temi globali come la guerra in Vietnam e il razzismo, mentre il rapporto con gli adulti si sviluppa attraverso interrogativi diretti e spesso destabilizzanti, che generano situazioni di crisi domestiche risolte con il cosiddetto “nervocalm“.
Tra i dialoghi più celebri emerge la domanda “Buongiorno, sono state eliminate le ingiustizie terrestri?”, seguita dalla risposta negativa e dalla replica “Allora svegliatemi per l’ora di pranzo”.
Il contesto storico del Sudamerica delle dittature
La nascita di Mafalda si colloca nell’America Latina degli anni ’60, un periodo segnato da forti tensioni politiche e dalla repressione militare guidata da J. R. Videla in Argentina.
Questo contesto contribuisce a definire indirettamente il tono critico e la sensibilità sociale del personaggio, che si sviluppa come voce ironica e osservatrice delle contraddizioni del proprio tempo.
Adattamenti audiovisivi precedenti
L’arrivo della serie Netflix dedicata a Mafalda non rappresenta la prima trasposizione audiovisiva del personaggio.
Nel 1973 Mafalda diventa protagonista di una serie composta da 260 brevi cortometraggi a colori, successivamente rielaborati in un film di montaggio nel 1982. Nel 1993 viene inoltre realizzata un’ulteriore serie di corti, che conferma la continuità dell’interesse verso la sua trasposizione sullo schermo.
Mafalda nei libri e nell’elaborazione editoriale
Il successo del personaggio si riflette anche nella produzione editoriale, dove Mafalda viene analizzata e reinterpretata attraverso diverse chiavi tematiche. Tra i titoli più noti figurano L’amore secondo Mafalda, Mafalda – Femminile singolare e Mafalda – La Presidente, opere nelle quali Quino affronta rispettivamente amore e relazioni umane, emancipazione femminile e dinamiche politiche e conflitti internazionali.
Nel tempo, la raccolta complessiva delle strisce, oggi riunita in Mafalda – Tutte le strisce, diventa una testimonianza organica di un percorso narrativo che ha attraversato generazioni e contesti culturali differenti.
La sfida dell’adattamento secondo Juan José Campanella
L’operazione di adattamento ai linguaggi contemporanei di un personaggio così radicato nella tradizione fumettistica pone sfide complesse. L’obiettivo di Juan José Campanella non si limita alla dimensione estetica, ma riguarda soprattutto la conservazione del carattere ironico e provocatorio della protagonista.
Secondo quanto riportato dall’Ansa, il regista ha dichiarato: “Mafalda e i suoi amici non solo mi hanno fatto ridere molto, ma, di tanto in tanto, mi hanno costretto ad aprire un dizionario. E, con ogni nuova parola che imparavo, venivo ricompensato con una nuova risata. È nostro dovere preservare l’umorismo, l’ironia e le osservazioni di Quino. Non credo che riusciremo a elevare Mafalda, perché non c’è un livello superiore al suo, ma sogniamo di trovare un nuovo modo per condividerla con i nostri figli”.
Una presenza ancora centrale nell’immaginario contemporaneo
Nel presente, Mafalda continua a occupare una posizione centrale nel panorama dei fumetti internazionali, mantenendo intatta la propria capacità di parlare a pubblici eterogenei.
La sua figura resta quella di una bambina capace di interrogare il mondo adulto con uno sguardo disarmante, confermandosi come uno dei simboli più persistenti della satira moderna e della riflessione sociale attraverso il linguaggio del fumetto.