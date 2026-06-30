L’operazione di adattamento ai linguaggi contemporanei di un personaggio così radicato nella tradizione fumettistica pone sfide complesse. L’obiettivo di Juan José Campanella non si limita alla dimensione estetica, ma riguarda soprattutto la conservazione del carattere ironico e provocatorio della protagonista.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, il regista ha dichiarato: “Mafalda e i suoi amici non solo mi hanno fatto ridere molto, ma, di tanto in tanto, mi hanno costretto ad aprire un dizionario. E, con ogni nuova parola che imparavo, venivo ricompensato con una nuova risata. È nostro dovere preservare l’umorismo, l’ironia e le osservazioni di Quino. Non credo che riusciremo a elevare Mafalda, perché non c’è un livello superiore al suo, ma sogniamo di trovare un nuovo modo per condividerla con i nostri figli”.