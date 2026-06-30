La stagione 2 della serie tv Un anno dopo l'altro è ufficiale, svelati i primi dettagliSerie TV
A poche settimane dal debutto della prima stagione, adattamento televisivo del romanzo di Carley Fortune, Prime Video ha ufficializzato il rinnovo della serie per una seconda stagione, segnale evidente di un successo che ha superato le aspettative iniziali. L’annuncio ha immediatamente acceso l’interesse degli spettatori, che hanno accolto con entusiasmo la conferma di un nuovo capitolo ambientato ancora una volta tra ricordi, seconde possibilità e dinamiche sentimentali rimaste sospese
Barry’s Bay torna a essere il fulcro narrativo di una storia che ha rapidamente conquistato il pubblico internazionale, confermando come le produzioni romantiche estive stiano vivendo una nuova stagione di popolarità sulle piattaforme di streaming. A poche settimane dal debutto di Un anno dopo l’altro, adattamento televisivo del romanzo di Carley Fortune, Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha ufficializzato il rinnovo della serie per una seconda stagione, segnale evidente di un successo che ha superato le aspettative iniziali. L’annuncio ha immediatamente acceso l’interesse degli spettatori, che hanno accolto con entusiasmo la conferma di un nuovo capitolo ambientato ancora una volta tra ricordi, seconde possibilità e dinamiche sentimentali rimaste sospese.
Il progetto si inserisce nel più ampio filone narrativo che la piattaforma ha saputo valorizzare negli ultimi anni, consolidando una proposta seriale incentrata su romance, nostalgia e scenari estivi dal forte impatto evocativo. Il ritorno a Barry’s Bay, dunque, non rappresenta soltanto una prosecuzione narrativa, ma anche la continuazione di un immaginario già profondamente radicato nell’esperienza del pubblico.
Il rinnovo ufficiale e il ritorno a Barry’s Bay
La conferma della seconda stagione di Un anno dopo l’altro arriva in un momento di forte attenzione mediatica per la serie. L’ambientazione di Barry’s Bay, già centrale nella prima stagione, si prepara nuovamente a ospitare intrecci emotivi e sviluppi narrativi che proseguono quanto costruito negli episodi iniziali.
Il successo dell’adattamento ha consolidato la posizione della serie come uno dei titoli di punta del catalogo recente di Prime Video, rafforzando l’interesse verso le trasposizioni televisive dei romanzi di Carley Fortune e confermando la capacità della piattaforma di intercettare il gusto del pubblico appassionato di storie romantiche ambientate tra passato e presente.
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Dalla prima stagione al nuovo capitolo narrativo
La prima stagione, ispirata al romanzo Un’estate dopo l’altra (Every Summer After), ha raccontato la complessa relazione tra Percy Fraser (Sadie Soverall) e Sam Florek (Matt Cornett), amici d’infanzia il cui legame si è progressivamente trasformato in una storia d’amore intensa e poi interrotta da un evento decisivo che ha segnato le loro vite.
La narrazione si sviluppa attraverso un continuo intreccio tra passato e presente, seguendo il ritorno di Percy a Barry’s Bay a distanza di dieci anni dalla fine della relazione con Sam. Il suo rientro coincide con la morte di Sue, madre di Sam e Charlie, evento che costringe i protagonisti a confrontarsi nuovamente con sentimenti mai del tutto superati e con una memoria emotiva ancora profondamente viva.
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La seconda stagione e il romanzo One Golden Summer
Con il rinnovo è arrivata anche la prima anticipazione ufficiale sulla direzione narrativa dei nuovi episodi. La seconda stagione sarà infatti tratta da One Golden Summer (La nostra estate perfetta), il romanzo con cui Carley Fortune ha proposto un seguito ideale alla storia di Every Summer After.
Il focus narrativo si sposterà su Charlie Florek (Michael Bradway), fratello maggiore di Sam, la cui vicenda sentimentale diventerà il fulcro della nuova stagione. Tuttavia, la serie continuerà a mantenere un legame con i personaggi già conosciuti, ampliando il racconto corale che ha caratterizzato la prima stagione.
Nel romanzo, la protagonista è Alice Everly, una fotografa che in passato aveva immortalato Charlie, Sam e Percy durante un’estate trascorsa proprio a Barry’s Bay. Il suo ritorno nella cittadina, motivato dalla necessità di assistere la nonna, segna l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita, in cui il destino la porta nuovamente a incontrare Charlie. Tra i due nasce così un legame intenso, destinato a modificare profondamente le loro traiettorie personali.
Gli spettatori più attenti avevano già potuto cogliere alcuni segnali di questa evoluzione narrativa nel finale della prima stagione, dove viene introdotto il personaggio di Alice e compare anche la fotografia che assumerà un ruolo centrale nello sviluppo della nuova storia. La chiusura dell’episodio finale lascia inoltre aperto un cliffhanger che riguarda Charlie, predisponendo in modo esplicito l’arrivo della seconda stagione.
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Il cast e la squadra creativa confermati
Prime Video ha inoltre confermato il ritorno di gran parte del cast principale. Nella seconda stagione torneranno Sadie Soverall nei panni di Percy Fraser, Matt Cornett nel ruolo di Sam Florek, Michael Bradway come Charlie Florek, Aurora Perrineau nel ruolo di Chantal, Abigail Cowen nei panni di Delilah e Joseph Chiu nel ruolo di Jordie.
La continuità creativa sarà garantita anche dietro le quinte, con il ritorno di Amy B. Harris nel ruolo di showrunner e produttrice esecutiva. Accanto a lei lavoreranno anche Carley Fortune, Lindsey Liberatore, Amy Rardin, John Stephens e Grace Gilroy, a conferma di una struttura produttiva consolidata.
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Le ragioni di un successo immediato
Il rinnovo anticipato della serie non rappresenta una sorpresa per chi ha osservato l’impatto del materiale originale. Il romanzo di Carley Fortune è rimasto per 16 settimane nella classifica dei bestseller del New York Times, raggiungendo oltre un milione di copie vendute e diventando un fenomeno virale su BookTok, con più di 81 milioni di visualizzazioni su TikTok.
Anche la trasposizione televisiva ha saputo intercettare lo stesso entusiasmo, grazie a una combinazione di elementi che uniscono romanticismo, nostalgia e scenari visivamente suggestivi. Al centro della narrazione si colloca una riflessione sulle seconde possibilità, elemento che ha contribuito a consolidare il legame emotivo con il pubblico.
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Le prospettive della seconda stagione
Nel commentare il rinnovo, Peter Friedlander, Head of Global Television di Amazon MGM Studios, ha dichiarato: “La risposta a One Day After Another è stata davvero straordinaria: una testimonianza del fascino universale della narrazione di Carley Fortune e del profondo legame che il pubblico ha instaurato con il mondo di Barry’s Bay. Siamo immensamente grati a Carley, ad Amy B. Harris, al nostro eccezionale cast e al team creativo, nonché ai fan appassionati che hanno accolto questa serie in tutto il mondo. Siamo entusiasti di tornare a Barry’s Bay e di offrire un altro capitolo profondamente emozionante e indimenticabile”.
Al momento, Prime Video non ha ancora comunicato una data ufficiale di uscita per la seconda stagione. Considerando la recente conferma del rinnovo, è plausibile che la fase produttiva venga avviata a breve, con la possibilità che i nuovi episodi possano arrivare prima della prossima estate, mantenendo così una coerenza temporale con l’immaginario stagionale che caratterizza la serie.
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