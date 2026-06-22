Un anno dopo l’altro, fan divisi tra fedeltà e differenze con il libro

Un anno dopo l’altro, fan divisi tra fedeltà e differenze tra il libro e la serie tvSerie TV
L’arrivo su Prime Video dell’adattamento televisivo di Every Summer After, tratto dal romanzo di Carley Fortune, ribattezzato sullo schermo Every Year After, ha riacceso un acceso confronto tra spettatori e lettori. L’opera, attesissima dagli appassionati del genere romance, ha infatti generato reazioni contrastanti, soprattutto tra chi conosce a fondo il materiale originale e si è trovato di fronte a svariate modifiche giudicate significative rispetto alla storia letteraria
L’approdo su Prime Video di Every Year After (in italiano, Un anno dopo l'altro), adattamento televisivo del romanzo di Carley Fortune Every Summer After, non è passato inosservato tra gli appassionati del genere romance.
La serie, attesa per mesi dai lettori del bestseller, era chiamata a raccogliere un’eredità particolarmente delicata: trasformare in immagini una storia che aveva conquistato il pubblico grazie alla sua forte componente emotiva e al legame tra i suoi protagonisti. Proprio per questo motivo, il debutto della produzione è stato accompagnato da un vivace confronto tra chi ha accolto con favore le novità introdotte per il piccolo schermo e chi, invece, ha percepito un allontanamento significativo dallo spirito del libro.
Fin dalle prime puntate, la trasposizione ha infatti suscitato reazioni contrastanti, soprattutto tra i lettori più affezionati al romanzo originale. Pur mantenendo al centro la vicenda di Percy e Sam, la serie ha scelto di intervenire su diversi elementi della narrazione, rielaborando personaggi, situazioni e passaggi chiave della storia. Una serie di cambiamenti che, nel giro di pochi giorni, ha alimentato un acceso dibattito sui social e nei forum dedicati ai romance, trasformando Un anno dopo l'altro in uno dei titoli più discussi del momento.
L’approdo su Prime Video e le reazioni del pubblico
La serie è stata accolta da un pubblico già diviso sin dalle prime uscite. Sui social network e nelle community dedicate alle storie romantiche, numerosi lettori del bestseller di Carley Fortune hanno espresso perplessità e insoddisfazione di fronte ai cambiamenti introdotti nella trasposizione televisiva. Pur mantenendo centrale la relazione tra Percy e Sam, la narrazione ha infatti ampliato e rielaborato diversi elementi, arrivando in alcuni casi a reinventare passaggi fondamentali.
Questa scelta ha creato una frattura evidente tra chi considera tali modifiche una naturale evoluzione narrativa per il formato seriale e chi, invece, ritiene che l’identità del romanzo sia stata in parte alterata.
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Fin dai primi episodi, Un anno dopo l’altro si discosta in modo evidente dal testo di riferimento. Uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda Percy: nel romanzo la protagonista vive a Toronto e lavora nell’ambito editoriale, mentre nella serie si trasferisce a Seattle e intraprende un’attività completamente diversa, occupandosi della scrittura di necrologi. Questa trasformazione contribuisce anche a delineare un profilo psicologico più accentuato, con sequenze inedite che mettono in evidenza il suo conflitto interiore, il peso del passato e un persistente senso di colpa.
Le differenze non si limitano alla protagonista. Chantal, figura marginale nel libro, acquista nella serie un ruolo molto più incisivo, diventando una presenza costante nella vita di Percy. Parallelamente, anche Delilah e Jordie vengono approfonditi attraverso nuove linee narrative create esclusivamente per la versione televisiva.
Un ulteriore punto di attrito per i lettori riguarda la riorganizzazione di alcuni momenti chiave dell’adolescenza di Percy e Sam. Episodi iconici del romanzo vengono riposizionati o reinterpretati, con un effetto diretto sul ritmo della loro storia d’amore. Secondo parte del pubblico, questa scelta avrebbe attenuato l’impatto emotivo di alcune delle sequenze più amate del libro.
A questo si aggiunge anche la gestione degli sbalzi temporali, percepita da diversi spettatori come poco chiara, complicata ulteriormente da un casting delle versioni adulte giudicato troppo distante rispetto agli interpreti più giovani.
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Personaggi, struttura e nuove linee narrative
La serie amplia dunque il perimetro narrativo originale, intervenendo non solo sui protagonisti ma anche sull’architettura complessiva della storia. L’obiettivo sembra essere quello di costruire un racconto più corale, capace di dare spazio a figure secondarie e dinamiche collaterali che nel romanzo restavano sullo sfondo.
Questa scelta, tuttavia, ha alimentato il dibattito tra gli spettatori: da una parte chi apprezza la maggiore complessità del racconto televisivo, dall’altra chi percepisce una perdita di intensità rispetto alla centralità del rapporto tra Percy e Sam, cuore della narrazione di Carley Fortune.
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Il finale e le modifiche più controverse
Il punto più discusso dell’intero adattamento riguarda però il finale. Nel romanzo, la conclusione si sviluppa in modo lineare e si concentra sulla riconciliazione tra Percy e Sam dopo la rivelazione del segreto che li ha allontanati per anni. La serie Every Year After, invece, si discosta ulteriormente dal testo originale, introducendo nuove sottotrame e lasciando aperte diverse possibilità narrative in vista di eventuali sviluppi futuri.
Tra gli elementi più contestati figura la decisione di assegnare a Percy la proprietà del locale di famiglia dei Florek, dettaglio completamente assente nel libro e capace di modificare in modo sostanziale il ruolo della protagonista e le dinamiche tra i personaggi.
Anche la gestione della rivelazione centrale che coinvolge Percy, Sam e Charlie viene rielaborata, con conseguenze e reazioni differenti rispetto a quelle descritte nel romanzo di Carley Fortune. Questo cambiamento ha contribuito a rafforzare la percezione di una distanza significativa tra le due versioni della storia.
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Reazioni del pubblico e confronto con altre serie
Il confronto tra fan e spettatori si è rapidamente spostato anche sui social, dove molti lettori hanno sostenuto che le modifiche abbiano attenuato la profondità emotiva della relazione tra Sam e Percy. Altri, invece, hanno accolto positivamente il tentativo di ampliare la narrazione e di adattarla alle esigenze di una serie televisiva contemporanea.
Il dibattito ha inevitabilmente portato a paragoni con altre produzioni del genere, spesso considerate più riuscite nell’equilibrio tra fedeltà e rielaborazione, come The Summer I Turned Pretty oppure Off Campus, entrambe capaci di conquistare una solida base di fan.
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