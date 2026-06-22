Un anno dopo l’altro, fan divisi tra fedeltà e differenze con il libro

L’arrivo su Prime Video dell’adattamento televisivo di Every Summer After, tratto dal romanzo di Carley Fortune, ribattezzato sullo schermo Every Year After, ha riacceso un acceso confronto tra spettatori e lettori. L’opera, attesissima dagli appassionati del genere romance, ha infatti generato reazioni contrastanti, soprattutto tra chi conosce a fondo il materiale originale e si è trovato di fronte a svariate modifiche giudicate significative rispetto alla storia letteraria

L’approdo su Prime Video di Every Year After (in italiano, Un anno dopo l'altro), adattamento televisivo del romanzo di Carley Fortune Every Summer After, non è passato inosservato tra gli appassionati del genere romance.

La serie, attesa per mesi dai lettori del bestseller, era chiamata a raccogliere un’eredità particolarmente delicata: trasformare in immagini una storia che aveva conquistato il pubblico grazie alla sua forte componente emotiva e al legame tra i suoi protagonisti. Proprio per questo motivo, il debutto della produzione è stato accompagnato da un vivace confronto tra chi ha accolto con favore le novità introdotte per il piccolo schermo e chi, invece, ha percepito un allontanamento significativo dallo spirito del libro.

Fin dalle prime puntate, la trasposizione ha infatti suscitato reazioni contrastanti, soprattutto tra i lettori più affezionati al romanzo originale. Pur mantenendo al centro la vicenda di Percy e Sam, la serie ha scelto di intervenire su diversi elementi della narrazione, rielaborando personaggi, situazioni e passaggi chiave della storia. Una serie di cambiamenti che, nel giro di pochi giorni, ha alimentato un acceso dibattito sui social e nei forum dedicati ai romance, trasformando Un anno dopo l'altro in uno dei titoli più discussi del momento.