I Cesaroni - Il ritorno arriva su Netflix dal 29 giugno

Dopo il passaggio su Canale 5, la settima stagione de I Cesaroni è pronta a raggiungere il catalogo Netflix. Claudio Amendola guarda con fiducia a questa nuova fase, convinto che la piattaforma possa offrire alla serie una seconda vita, soprattutto tra i più giovani. Secondo l'attore e regista, molti spettatori hanno scoperto le vicende della famiglia della Garbatella proprio grazie allo streaming, un sistema di fruizione più vicino alle abitudini attuali rispetto alla televisione tradizionale. Amendola ha sottolineato, inoltre, in un'intervista all'ANSA, come la collocazione in seconda serata abbia reso più difficile seguire gli episodi in tv, mentre su Netflix il pubblico potrà guardare la serie con tempi e modalità più libere.