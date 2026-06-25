I Cesaroni - Il ritorno arriva su Netflix dal 29 giugno

Dopo il ritorno in televisione, la storica fiction si prepara a conquistare anche il pubblico delle piattaforme. L'approdo in streaming potrebbe aprire nuove prospettive, rilanciando la serie e alimentando le speranze per un nuovo capitolo
Dopo il passaggio su Canale 5, la settima stagione de I Cesaroni è pronta a raggiungere il catalogo Netflix. Claudio Amendola guarda con fiducia a questa nuova fase, convinto che la piattaforma possa offrire alla serie una seconda vita, soprattutto tra i più giovani. Secondo l'attore e regista, molti spettatori hanno scoperto le vicende della famiglia della Garbatella proprio grazie allo streaming, un sistema di fruizione più vicino alle abitudini attuali rispetto alla televisione tradizionale. Amendola ha sottolineato, inoltre, in un'intervista all'ANSA, come la collocazione in seconda serata abbia reso più difficile seguire gli episodi in tv, mentre su Netflix il pubblico potrà guardare la serie con tempi e modalità più libere.
Il futuro e l'ipotesi di una nuova stagione
Parlando dei risultati ottenuti dalla fiction, Amendola ritiene che i continui rinvii della messa in onda abbiano influito negativamente sulla risposta del pubblico. La data di debutto è stata infatti spostata più volte nel corso dei mesi, creando confusione tra gli spettatori. Per questo motivo, sostiene che oggi il successo di una produzione non possa essere misurato soltanto dagli ascolti televisivi, ma anche dalle visualizzazioni sulle piattaforme digitali. Quanto a un possibile ottavo capitolo, la porta resta aperta: sono in corso confronti con Netflix per valutare nuovi sviluppi della serie. L'attore ha inoltre espresso comprensione nei confronti di Niccolò Centioni, condividendo le perplessità sul limitato spazio riservato al suo personaggio e definendo discutibili alcune scelte creative che ne hanno ridotto la presenza nella nuova stagione.
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Dopo oltre dieci anni dall'ultima puntata, la famiglia più amata della Garbatella torna in prima serata su Canale 5 dal 13 aprile. I dodici episodi della settima stagione sono diretti e interpretati da Claudio Amendola