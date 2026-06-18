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"Sugar", arriva la seconda stagione della serie con Colin Farrell: dov’eravamo rimasti

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Dal 19 giugno su Apple TV + (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), tornano le indagini del detective John Sugar con nuovi misteri ed enigmi. E nuovi personaggi

Nuovo appuntamento con l’investigatore privato di Los Angeles John Sugar: dal 19 giugno arriva infatti la seconda stagione della serie Sugar, su Apple TV + (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), con Colin Farrell. Ecco cosa sapere.

Dove eravamo rimasti

Sugar aveva fatto il suo debutto due anni fa, con la prima stagione, nel 2024, catturando il pubblico con il protagonista, John Sugar, interpretato da Farrell, un detective tra luci e ombre, diviso fra indagini, fantascienza e mistero. La serie è ambientata a Los Angeles e nella prima stagione aveva visto il leggendario produttore hollywoodiano Jonathan Siegel (interpretato da James Cromwell, ndr) assumere Sugar per trovare la sua adorata nipote Olivia, scomparsa nel nulla. Ma, ben presto, si capirà che non si trattava solo di una scomparsa, e che la famiglia Siegel nasconde inquietanti segreti. Anche Sugar ha però un segreto, che emerge solo nel finale: è un alieno. Ma, dopo aver risolto il caso, e riportato a casa Olivia, sceglie di rimanere sulla Terra, mentre il resto degli alieni, torna a casa. 

Un nuovo caso per Sugar

In questa seconda stagione Sugar torna con una nuova indagine: è sulle tracce del fratello maggiore di un giovane pugile emergente. Man mano che l'indagine si allarga, si scopre però una cospirazione su scala cittadina. Il detective si troverà così costretto a testare i suoi limiti: fin dove vuole spingersi, per fare la cosa giusta? 

Il cast

Questa nuova stagione vede l’ingresso di nuovi attori nel cast, come Shea Whigham (Mission: Impossible - The Final Reckoning), Sasha Calle (The Flash) e Raymond Lee (Quantum Leap). In particolare, Whigham è un funzionario legato all'agenzia governativa con cui collabora Sugar nelle sue indagini. Calle è invece una truffatrice al servizio del detective. Nel cast anche Jin Ha, Laura Donnelly e Tony Dalton. Alla guida della serie c’è lo showrunner Sam Catlin (Breaking Bad), che è anche produttore esecutivo.

Approfondimento

Cosa sapere sulla prima stagione di "Sugar"
Farrell
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Farrell e "la bellezza degli esseri umani"

Intervistato da Hollywood Reporter, Farrell sul suo personaggio ha spiegato: "Sugar, in realtà, è solo un espediente narrativo. È un essere proveniente da una terra lontana che arriva per sperimentare cosa significhi essere umani. Attraverso di lui possiamo esplorare cosa significhi essere un essere umano, tutta la rabbia, tutta la furia, tutte le cose che non funzionano e che sono orribili. Ma Sugar, a mio parere – e questa è una delle cose che amo di più della serie – tende sempre all'ottimismo e alla bellezza che vede negli esseri umani". Poi, sul suo ruolo, e sulla città di Los Angeles, ha aggiunto: "Adoro interpretare questo personaggio. E amo Los Angeles. Ci ho messo un po' ad innamorarmi di questa città, ma negli ultimi 23 anni che ci ho vissuto, ho imparato ad amarla sempre di più. Non riesco mai a definirla come città. È così sfaccettata, così multiculturale. Se vuoi essere un surfista, puoi esserlo, un economista, un rocker, un artista".

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