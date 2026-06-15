Senza giudizio, trama e cast della serie tv spagnola

Il catalogo spagnolo di Netflix si arricchisce di un nuovo titolo con ambizioni precise: Senza giudizio (titolo originale Perdiendo el juicio) non vuole essere soltanto un thriller giudiziario, ma qualcosa di più stratificato, in cui il processo in aula diventa specchio di quello interiore vissuto dalla protagonista. La serie, prodotta originariamente per la piattaforma Atresplayer e trasmessa in Spagna da Antena 3, è disponibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

Il format scelto è quello procedurale con filo conduttore: ogni puntata porta in scena un caso legale diverso, chiuso nell'arco dell'episodio, mentre sottotraccia avanza una vicenda più personale e oscura che coinvolge direttamente la protagonista. Una formula già collaudata, ma che in questo caso viene sostenuta da una protagonista con una profondità psicologica non scontata e da un ritmo che riesce a tenere insieme i due livelli senza che l'uno schiacci l'altro.

La trama

Amanda Torres è un'avvocata di punta, stimata nel suo studio e temuta in aula. La sua vita precipita quando, durante un processo importante, una crisi legata al suo disturbo ossessivo-compulsivo si manifesta pubblicamente in modo violento. Lo scatto d'ira davanti a colleghi, giudici e giornalisti mette fine alla sua carriera così com'era: Amanda viene allontanata dallo studio legale dove lavorava e si ritrova a dover ricominciare da capo in un piccolo ufficio periferico, con risorse limitate e una reputazione da ricostruire. La situazione si complica ulteriormente quando la sorella Daniela viene accusata dell'omicidio di Jaime, un uomo legato alla storia personale di Amanda in un modo che la serie svela progressivamente. L'avvocata, pur alle prese con la propria fragilità, decide di prendere in mano la difesa della sorella, affiancata dal collega Gabriel Ochoa. Parallelamente, deve confrontarsi con l'ex marito César Castillo, dal quale è in procinto di divorziare, e con un passato - la perdita di un figlio - che ha contribuito al suo crollo psicologico.

Nel corso degli otto episodi, i casi del giorno si intrecciano con l'indagine sul delitto principale: ogni puntata aggiunge un tassello alla verità su Jaime, su cosa sia successo davvero quella notte e su quanto peso abbiano le complicità di chi ha scelto il silenzio.

Il cast

A guidare la serie è Elena Rivera nei panni di Amanda Torres, un ruolo che richiede di tenere insieme forza e vulnerabilità in ogni scena, senza che l'una cancelli l'altra. L'attrice spagnola costruisce un personaggio credibile proprio perché non lo semplifica: Amanda non è né una vittima né una supereroine, ma una donna che cerca di non annegare mentre cerca di salvare gli altri.

Accanto a lei, Manu Baqueiro interpreta Gabriel Ochoa, il collega con cui Amanda lavora nel nuovo studio e che diventa via via molto più di un semplice spalla professionale. Miquel Fernández veste i panni di César Castillo, l'ex marito con cui il rapporto rimane sospeso tra risentimento e qualcosa che non si riesce del tutto a nominare. Carol Rovira è Daniela, la sorella accusata di omicidio, il cui caso rappresenta il cuore narrativo dell'intera stagione.

Completano il cast principale Lucía Caraballo, Daniel Ibáñez nel ruolo di Bosco, Alfonso Lara nei panni di Rafa, Dafne Fernández come Sara e María Pujalte in un ruolo di supporto alla trama orizzontale. Un ensemble affiatato, in cui nessun personaggio è ridotto a semplice funzione narrativa.