"Berlino", la serie spin-off de "La Casa di Carta" con protagonista Pedro Alonso, torna su Netflix con la seconda stagione, disponibile da domani 15 maggio. A oltre due anni di distanza dalla missione parigina, Andrés de Fonollosa e compagni tornano con un nuovo colpo, questa volta a Siviglia, per rubare la Dama con l’ermellino. Confermati tutti i componenti della banda. Tra le novità spicca un cameo di Álvaro Morte, alias il "Professore"

Dopo oltre due anni di attesa, arriva la seconda stagione di Berlino: si tratta dello spin-off prequel della pluripremiata serie La Casa di Carta, che ha come protagonista Pedro Alonso nei panni dell'avvenente ladro Andrés de Fonollosa. Il nuovo capitolo della serie in otto episodi, intitolato Berlino e la Dama con l'ermellino, offre un primo indizio sul colpo che la banda si appresta a mettere a segno, questa volta nella città di Siviglia, con bersaglio il celebre dipinto del 1490 capolavoro di Leonardo da Vinci. Annunciata a inizio 2024, domani 15 maggio la seconda stagione arriva finalmente su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

DOVE ERAVAMO RIMASTI L'atto secondo della serie spin-off, creata da Alex Pina ed Esther Martinez Lobato, ritrova il gruppo che nel primo capitolo, uscito il 29 dicembre 2023, aveva provato a rubare in Francia, nottetempo, un bottino di gioielli dal valore di 44 milioni di euro. Dopo il successo di quel colpo e la fuga, la banda è pronta ad affiancare Berlino nella nuova missione a Siviglia. Ci sono Keila, genio informatico dall'animo schivo, interpretata da Michelle Jenner, e il "tuttofare" Roi (Julio Pena Fernandéz), fedele scudiero del capo. Begona Vargas torna a vestire i panni di Cameron, l'abile truffatrice specializzata nelle azioni di copertura, mentre Joel Sanchez è Bruce, l'esperto di motori per il quale l'azione è tutto. Alla squadra torna a unirsi anche Damian (Tristàn Ulloa), il professore filantropo secondo in comando dopo Andrés. Approfondimento Berlino e la Dama con l'ermellino, il trailer della serie Netflix

NUOVI PERSONAGGI Da Parigi la banda si sposta nel profondo sud della Spagna dove Berlino e compagni si apprestano a incontrare nuovi personaggi, a partire da Candela, capricciosa e imprevedibile donna sivigliana interpretata da Inma Cuesta. Ma a debuttare sono anche l'eccentico Duca di Malaga Alvaro Hermoso de Medina, che ha il volto di José Luis Garcia-Pérez, e la misteriosa Duchessa di Malaga Genoveva Dante, interpretata da Marta Nieto: entrambi sono convinti di poter ricattare il ladro e non sanno che questa sfida risveglierà il suo lato oscuro e rancoroso, oltre che la sua sete di vendetta. Dietro l'operazione volta a mettere a segno il "furto del secolo" si nasconde un piano per colpire la coppia tra inseguimenti, strategie e giochi psicologici pieni di incognite. Approfondimento Berlino, iniziate le riprese della seconda stagione