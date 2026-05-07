Berlino e la Dama con l'ermellino, il trailer della serie Netflix

Netflix Italia ha pubblicato il trailer ufficiale di Berlino e la Dama con l'ermellino. Il filmato ha offerto un primo sguardo sulla nuova serie con protagonista Pedro Alonso. Gli episodi arriveranno sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 15 maggio

L’universo de La casa di carta è pronto a espandersi ulteriorimente. Netflix Italia ha distribuito il trailer ufficiale, visibile in apertura, di Berlino e la Dama con l'ermellino. Protagonista Pedro Alonso, uno degli attori spagnoli più apprezzati a livello internazionale. Completano il cast Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez e Inma Cuesta. Il filmato ha offerto uno sguardo sulla serie raccontandone personaggi e trama. La produzione, formata da otto episodi e ideata da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato, farà il suo atteso debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) tra pochi giorni, più precisamente venerdì 15 maggio 2026.

Come rilanciato da Deadline, Pina e Lobato hanno firmato la sceneggiatura insieme a David Barrocal, Lorena G. Maldonado, Itziar Sanjuán, Humberto Ortega e Luis Garrido Julve. Stando a quanto riportato dall'ANSA, questa la sinossi ufficiale di Berlino e la Dama con l'ermellino: "Berlino e Damián riuniscono la banda a Siviglia per mettere a segno un colpo geniale: fingere di rubare la Dama con l'ermellino. Ma è una messa in scena, dal momento che il vero obiettivo sono un duca e sua moglie, una coppia che pensa di poter ricattare Berlino, ignorando che finiranno così per risvegliare il suo lato più oscuro e la sua sete di vendetta".

La produzione della serie tv è avvenuta tra Madrid, Siviglia, San Sebastián e altre località della Spagna. Álex Pina ha anticipato: “È un viaggio attraverso il periodo d’oro del personaggio, quando rapinava in giro per l'Europa pazzo d'amore”. La casa di carta (FOTO) è tra le serie tv più popolari e amate degli ultimi anni. La produzione ha conquistato il favore del pubblico e della critica ricevendo anche numerosi riconoscimenti di grande prestigio. Tra gli attori protagonisti ricordiamo Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño e Paco Tous.