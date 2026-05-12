Fourth Wing, la serie di romanzi fantasy diventerà una serie tv

La saga Empyrean è pianificata in cinque volumi. Dopo Fourth Wing sono usciti Iron Flame nel novembre 2023 e Onyx Storm nel gennaio 2025. Il successo ha convinto Amazon a muoversi rapidamente per assicurarsi i diritti dell'intera serie, puntando su un adattamento capace di replicare per il fantasy romance ciò che Il Trono di Spade ha fatto per il fantasy epico.

Prima di diventare un progetto televisivo, Fourth Wing è stato uno dei casi editoriali più clamorosi degli ultimi anni. Pubblicato nel maggio 2023, il romanzo di Rebecca Yarros ha scalato le classifiche mondiali a una velocità insolita, trainato dall'entusiasmo di BookTok , la comunità di lettori su TikTok. Il libro è rimasto in cima alla classifica del New York Times per diciotto settimane.

Prime Video ha annunciato ufficialmente l'ordine di serie durante l'upfront presentation di Amazon a New York, con l'attore e produttore Michael B. Jordan sul palco a dare la notizia. Al suo fianco, la produttrice esecutiva Lisa Joy, la showrunner Meredith Averill e l'autrice Rebecca Yarros in persona.

Il team creativo e le parole dell'autrice

A produrre la serie è Outlier Society, la casa di produzione di Michael B. Jordan, insieme ad Amazon MGM Studios, Kilter Films di Jonathan Nolan e Lisa Joy, e Premeditated Productions. Lisa Joy - co-creatrice di Westworld per HBO - dirigerà il primo episodio, mentre Meredith Averill, nota per Hill House e Locke & Key, è la showrunner.

Yarros sarà produttrice esecutiva e il suo coinvolgimento diretto è considerato una delle garanzie principali per i fan. "Ho letto due versioni della sceneggiatura. Avevo paura, ero spaventatissima, perché quando consegni il tuo bambino a qualcuno e gli dici "dimmi cosa ti sembra importante", la risposta è: tutto. Ho scalciato i piedi per tutto il tempo. Lo adoro", ha dichiarato l'autrice in occasione dell'evento per Onyx Storm. "I libri di Rebecca sono diventati uno dei franchise in più rapida crescita del XXI secolo, con un fandom così appassionato e devoto che non si limita a leggere questi libri: ci vive dentro", ha aggiunto la showrunner Averill. Jordan ha sottolineato che il progetto richiedeva i partner creativi giusti: "Stiamo costruendo un mondo cinematografico con l'obiettivo di consegnare ai fan la serie che meritano".

Al momento non sono stati annunciati né nomi del cast né una data di uscita. Il dibattito online è già vivacissimo: tra i nomi circolati per il ruolo di Violet c'è Mackenzie Foy, nota per la saga Twilight, mentre l'attore tedesco Emilio Sakraya è tra i papabili per Xaden Riorson.