Fourth Wing, trama e cast della nuova serie fantasy

Al momento Amazon non ha annunciato nessun nome ufficiale. Il cast è ancora in fase di definizione, e la produzione si trova in pre-produzione. Tuttavia, il dibattito online è vivacissimo. Il nome più ricorrente per il ruolo di Xaden Riorson è quello dell'attore australiano Josh Heuston, noto per Heartbreak High e Dune: Prophecy. I fan hanno notato che segue Rebecca Yarros su Instagram, ha un'emoji di drago nella bio e in una storia si è allenato con la didascalia "violence", il soprannome che Xaden dà a Violet nei libri. Yarros ha però precisato un punto non negoziabile: Xaden Riorson sarà interpretato da un attore di colore, coerentemente con la descrizione del personaggio nei romanzi, e ha voluto che il ruolo restasse aperto alla massima diversità possibile. Per il ruolo di Violet, il nome più citato dalla community è quello di Mackenzie Foy, già nota al grande pubblico per la saga Twilight. Anche l'attore tedesco Emilio Sakraya, volto di Warrior Nun e Tribes of Europa, è tra i papabili per il ruolo di Xaden. Lo stesso Michael B. Jordan, in un'intervista dell'aprile 2026, ha ribadito la volontà di evitare scelte ovvie nel casting, promettendo che la serie consegnerà ai fan tutto ciò che si aspettano, e qualcosa che non si aspettano. La data di uscita non è ancora stata comunicata ufficialmente.