Fourth Wing, trama e cast della nuova serie fantasy

Introduzione
Amazon MGM Studios sta sviluppando la serie televisiva tratta da Fourth Wing, il romanzo fantasy romance di Rebecca Yarros che dal 2023 ha conquistato oltre dodici milioni di lettori in tutto il mondo
Quello che devi sapere
Un fenomeno letterario che viene dal BookTok
Prima di diventare un progetto televisivo, Fourth Wing è stato uno dei casi editoriali più clamorosi degli ultimi anni. Pubblicato nel maggio 2023, il romanzo di Rebecca Yarros ha scalato le classifiche mondiali a una velocità insolita, trainato dall'entusiasmo di BookTok, la comunità di lettori su TikTok. Tre dei cinque romanzi pianificati della serie Empyrean sono già stati pubblicati: dopo Fourth Wing sono usciti Iron Flame e Onyx Storm, quest'ultimo con un lancio da record nel gennaio 2025. Il successo della saga ha convinto Amazon a muoversi rapidamente per assicurarsi i diritti dell'intera serie, puntando su un adattamento capace di replicare per il fantasy romance ciò che Il Trono di Spade ha fatto per il fantasy epico.
La trama
Al centro della storia c'è Violet Sorrengail, una ventenne destinata alla vita tranquilla del Quadrante Scriba che viene invece costretta dalla madre - una generale dell'esercito - a frequentare il Basgiath War College, l'accademia militare dove si addestrano i cavalieri di draghi. La sopravvivenza ha un'unica regola: si esce diplomati oppure non si esce affatto. Violet è fisicamente fragile rispetto ai suoi compagni, ma possiede un'intelligenza acuta e una determinazione fuori dal comune. Nel percorso si troverà ad affrontare nemici, rivali e un sistema che sembra progettato per eliminarla. Il personaggio che più la mette alla prova è Xaden Riorson, caposquadra di terzo anno e figura carismatica quanto pericolosa. Tra i due esiste un legame oscuro: il padre di Xaden fu giustiziato dalla madre di Violet dopo una ribellione fallita che costò la vita anche al fratello di lei. Una dinamica da Romeo e Giulietta che alimenta una tensione costante tra odio, attrazione e segreti da svelare. Sullo sfondo, minacce sempre più gravi incombono sul regno, e Violet dovrà imparare a fidarsi delle persone giuste prima che sia troppo tardi.
La squadra creativa
A produrre la serie è Outlier Society, la casa di produzione fondata da Michael B. Jordan, affiancata da Amazon MGM Studios. Tra i produttori esecutivi figurano Jordan stesso, Elizabeth Raposo, Liz Pelletier di Entangled Publishing e la stessa Rebecca Yarros. Yarros ha già letto la sceneggiatura del pilot e l'ha definita fenomenale, una garanzia per i fan che temevano un adattamento troppo lontano dallo spirito dei libri. Il coinvolgimento diretto dell'autrice nella produzione è considerato uno dei punti di forza del progetto: Yarros ha già chiarito pubblicamente che non c'è alcun rischio che la serie superi i libri, dal momento che la saga è pianificata fino al quinto volume.
Il cast
Al momento Amazon non ha annunciato nessun nome ufficiale. Il cast è ancora in fase di definizione, e la produzione si trova in pre-produzione. Tuttavia, il dibattito online è vivacissimo. Il nome più ricorrente per il ruolo di Xaden Riorson è quello dell'attore australiano Josh Heuston, noto per Heartbreak High e Dune: Prophecy. I fan hanno notato che segue Rebecca Yarros su Instagram, ha un'emoji di drago nella bio e in una storia si è allenato con la didascalia "violence", il soprannome che Xaden dà a Violet nei libri. Yarros ha però precisato un punto non negoziabile: Xaden Riorson sarà interpretato da un attore di colore, coerentemente con la descrizione del personaggio nei romanzi, e ha voluto che il ruolo restasse aperto alla massima diversità possibile. Per il ruolo di Violet, il nome più citato dalla community è quello di Mackenzie Foy, già nota al grande pubblico per la saga Twilight. Anche l'attore tedesco Emilio Sakraya, volto di Warrior Nun e Tribes of Europa, è tra i papabili per il ruolo di Xaden. Lo stesso Michael B. Jordan, in un'intervista dell'aprile 2026, ha ribadito la volontà di evitare scelte ovvie nel casting, promettendo che la serie consegnerà ai fan tutto ciò che si aspettano, e qualcosa che non si aspettano. La data di uscita non è ancora stata comunicata ufficialmente.