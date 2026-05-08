La serie, prodotta insieme a Sony Pictures Animation, è attesa su Netflix nel 2027. Nuovi dettagli sulla serie animata sono stati svelati al Festival di Annecy 2026, la principale vetrina mondiale del cinema d'animazione

Dan Aykroyd , creatore e star del film originale, si unisce alla serie animata di Netflix e Sony Pictures Animation come produttore esecutivo . E non è il solo nome di rilievo. Al fianco di Aykroyd figurano come produttori esecutivi Ben Hibon, Elliott Kalan, Jason Reitman, Gil Kenan e Amie Karp, una squadra con radici profonde nella storia recente del franchise. Reitman e Kenan sono i registi responsabili dei due capitoli cinematografici più recenti della saga: il primo ha diretto Ghostbusters: Legacy nel 2021, il secondo Ghostbusters: Minaccia Glaciale nel 2024. La loro presenza dietro le quinte della serie animata rappresenta un filo di continuità con la direzione artistica degli ultimi film. Hibon, i cui titoli includono Star Trek: Prodigy e Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1, ha delineato una serie che unisce horror, commedia, fantascienza e fantasy con un approccio visivo altamente stilizzato. Le prime immagini concettuali mostrate agli addetti ai lavori ritraggono quattro giovani protagonisti con gli zaini protonici sulle spalle, sullo sfondo di una Manhattan dai toni cupi , con un'energia visiva che ha evocato quella dei film della saga Spider-Verse.

Netflix ha svelato nuovi dettagli sulla serie animata di Ghostbusters nell'ambito della sua programmazione per il Festival di Annecy 2026, la principale vetrina mondiale del cinema d'animazione. La notizia più attesa era quella del coinvolgimento ufficiale di Dan Aykroyd , co-creatore e protagonista del film originale del 1984, che entra nel progetto come produttore esecutivo. La serie, prodotta insieme a Sony Pictures Animation, è attesa su Netflix nel 2027.

Una storia da riscrivere

Aykroyd non ha nascosto l'entusiasmo per il progetto. Ha descritto la serie come qualcosa di davvero originale, con personaggi e un'interpretazione visiva di Manhattan che lo hanno colpito. Ha aggiunto che potrebbe esserci, per gli sceneggiatori, l'occasione di affrontare alcune questioni su cui la società ha bisogno di riflettere e andare avanti. La serie è descritta da Netflix come basata sull'amata proprietà intellettuale di Ghostbusters e non avrà a che fare con The Real Ghostbusters, la serie animata cult degli anni Ottanta che espanse il franchise dopo il primo film.

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l franchise arriva a questo appuntamento dopo un percorso non privo di inciampi. Il reboot del 2016 con cast interamente femminile si era rivelato un caso di studio sui flop commerciali e le polemiche online. Ghostbusters: Minaccia Glaciale del 2024 era stato stroncato dalla critica con un punteggio del 42% su Rotten Tomatoes e non era riuscito a recuperare nemmeno il budget di produzione di 100 milioni di dollari.

L'animazione potrebbe essere la strada giusta per riportare il marchio alla sua identità originale, quella di una commedia soprannaturale capace di tenere insieme generazioni diverse. Parallelamente alla serie, è in sviluppo anche un film animato, con Sam Jarvis alla sceneggiatura e il regista Kris Pearn - noto per Piovono polpette e The Willoughbys - alla regia.