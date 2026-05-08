Bad Bunny in concerto a Milano, in vendita nuovi biglietti

Il tour ha preso il via il 21 novembre 2025 dalla Repubblica Dominicana, attraversando poi le Americhe e l'Oceania prima di approdare in Europa nella primavera del 2026. Le tappe europee includono anche Barcellona e Madrid, ma Milano si conferma l'unica città italiana in cartellone.

Biglietti e modalità di acquisto

I biglietti per il 18 luglio sono usciti il 9 maggio sui Ticketmaster, Ticketone e VivaTicket. Ancora disponibili, hanno un costo di 136,45 euro escluse le commissioni per l'area Gold Circle (che garantisce una visuale privilegiata senza benefit aggiuntivi). Il Posto Unico da 90,45 euro, sempre al netto dei diritti di prevendita, e Los Vecinos (una tribuna situata proprio dietro il palco principale, che offre una visuale privilegiata e un’esperienza indimenticabile) da 234,15 euro + commissioni sono già sold-out.

Chi è Bad Bunny

Benito Antonio Martínez Ocasio, questo il nome anagrafico dell'artista, è oggi uno dei musicisti più influenti del pianeta. Vincitore di tre Grammy, è stato l'artista più ascoltato su Spotify a livello globale per tre anni consecutivi, dal 2020 al 2022, e nel 2022 ha stabilito il record assoluto di incassi per un tour in un solo anno solare, superando i 435 milioni di dollari con oltre 2,4 milioni di biglietti venduti. Con Un Verano Sin Ti ha ottenuto la prima nomination ai Grammy per l'Album dell'anno destinata a un'opera in lingua spagnola: l'album è diventato il più ascoltato in streaming su Spotify con oltre 18 miliardi di riproduzioni. È stato anche il primo artista latinoamericano a esibirsi come headliner al Coachella. Artista trasversale e politicamente impegnato, Bad Bunny usa la musica come strumento di riflessione sull'identità portoricana, sul colonialismo e sulle norme di genere, una dimensione che il nuovo album Debí tirar más fotos porta al centro della scena più che mai.