È morto Jake Hall, star del reality inglese The Only Way Is Essex

Lutto nel mondo della televisione britannica: Jake Hall, volto noto del reality The Only Way Is Essex, è morto in Spagna all’età di 35 anni. Secondo quanto riportato dai media inglesi, l’ex modello e stilista avrebbe perso la vita a Maiorca a causa di ferite alla testa riportate in una villa. Il Ministero degli Esteri britannico ha confermato di essere in contatto con le autorità locali e di stare assistendo la famiglia, mentre la Guardia Civil spagnola ha aperto un’indagine, precisando che al momento la morte “sembra accidentale”. Solo pochi giorni fa Hall aveva condiviso sui social immagini della sua vacanza in famiglia e alcuni lavori legati alla sua recente attività artistica. Lascia la figlia River, nata dalla relazione con Missé Beqiri, volto di Ladies of London e Real Housewives of Cheshire. Attraverso il suo agente, la donna ha chiesto rispetto e privacy per affrontare il dolore insieme alla figlia.

Dalla tv alla moda, una carriera tra successi e rinascite

Diventato popolare nel 2015 grazie alla partecipazione a The Only Way Is Essex, Hall aveva costruito negli anni anche una carriera nella moda. Cresciuto tra Londra e Maiorca, nel 2012 aveva fondato il marchio Prévu, indossato da celebrità come Stormzy e Bella Hadid, poi ceduto a JD Sports prima del fallimento nel 2023. Dopo le difficoltà economiche aveva lanciato un nuovo brand ispirato ai colori e all’atmosfera di Maiorca, esperienza che lo aveva aiutato a superare un periodo molto difficile. Negli ultimi tempi si era dedicato anche all’arte, raccontando di aver ritrovato serenità grazie alla figlia, che lo aveva spinto a tornare a disegnare. Oltre alla televisione e alla moda, Hall aveva giocato anche nel calcio semi-professionistico inglese. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo dello spettacolo e dagli ex colleghi, che lo hanno ricordato come una persona gentile, sensibile e profondamente legata alla famiglia.