Si è spento improvvisamente nella sua casa nella contea di Leitrim, in Irlanda. Considerato uno dei migliori attori del Paese, aveva recitato in teatro, cinema e televisione

L’attore Gary Lydon, che ha recitato nei film Gli spiriti dell’isola (2022) di Martin McDonagh e con Colin Farrell e Brendan Gleeson, Calvario e Un poliziotto da Happy Hour, è morto improvvisamente il 30 aprile 2026 nella sua casa nella contea di Leitrim, in Irlanda, all’età di 61 anni. “La perdita di nostro padre è stato uno choc enorme e una perdita profonda per tutti noi”, ha dichiarato ai media irlandesi il figlio James Doherty O’Brien. “Mancherà profondamente a me e a mio fratello Seanluke, a nostra madre Kara, alla sua amata compagna Paula e a sua figlia Aoife, e a tutti i suoi fratelli e parenti. Nonostante tutti i suoi successi e traguardi, il suo più grande orgoglio era essere padre. Ci mancheranno i tanti modi in cui ci ha amato e protetto. Conserveremo per sempre nei nostri cuori tutti i meravigliosi ricordi che abbiamo di lui”.

LA CARRIERA E GLI OMAGGI Nato da genitori irlandesi l’11 settembre 1964 a Londra con il nome di Gary O’Brien, l’attore Gary Lydon (che aveva poi preso il cognome della madre) si era trasferito nella contea di Wexford, in Irlanda, e aveva sviluppato una grande passione per la recitazione. Aveva poi costruito una brillante carriera tra teatro, cinema e televisione, non solo in Irlanda, ma anche nel Regno Unito. Diventato celebre nella metà degli anni Ottanta grazie all’interpretazione in teatro nella Trilogia di Wexford del drammaturgo Billy Roche, negli anni 2000 aveva acquisito consensi anche in televisione grazie alla serie tv irlandese The Clinic. “Esprimo profondo choc e tristezza per la scomparsa di Gary Lydon, uno dei più grandi interpreti irlandesi”, ha dichiarato in una nota la direttrice esecutiva del Wexford Arts Centre, Elizabeth Whyte. “Gary aveva affinato la sua arte affermandosi come uno dei migliori attori d’Irlanda sul palco del Wexford Arts Centre, recitando in molte opere di Billy Roche. Ha costruito una carriera brillante esibendosi in tutta l’Irlanda e nel Regno Unito. Sebbene sia straziante, è giusto che il suo ultimo ruolo sul nostro palcoscenico sia stato interpretato al fianco di suo figlio James Doherty O’Brien. Le luci del mondo teatrale si sono spente con la scomparsa di Gary, ma custodiremo con rispetto il ricordo delle sue interpretazioni”. Come riporta la BBC, anche il suo ex club, il St. Michael’s della Gaelic Athletic Association, ha reso omaggio sui social media all’attore ricordando che, quando gli impegni glielo avessero permesso, avrebbe voluto giocare per loro. “Negli anni successivi, è stato una presenza costante a bordo campo per sostenere la squadra, soprattutto quando suo figlio James giocava. Riposi in pace”, ha dichiarato il club. Approfondimento 21 film da vedere in streaming a maggio. FOTO