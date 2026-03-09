Morta Jennifer Runyon, addio all'attrice di Ghostbusters

L'attrice statunitense celebre per il suo ruolo in Ghostbusters e nella sitcom Baby Sitter, è morta il 6 marzo 2026 all'età di 65 anni a causa del tumore contro cui lottava da anni

Jennifer Runyon, celebre attrice degli anni Ottanta nota soprattutto per il suo ruolo in Ghostbusters, è morta venerdì 6 marzo 2026 all'età di 65 anni. La causa del decesso è stata confermata dalla sua amica e collega Erin Murphy, volto storico della serie Bewitched: un tumore contro cui l'attrice aveva combattuto fino agli ultimi giorni.

A dare la notizia è stata la famiglia, con un toccante post su Facebook: "venerdì sera scorso la nostra amata Jennifer è mancata. È stato un viaggio lungo e arduo che si è concluso con lei circondata dalla sua famiglia". I familiari hanno voluto ricordarla "per il suo amore per la vita e la sua dedizione alla famiglia e agli amici", chiudendo il messaggio con un saluto affettuoso: "Riposa in pace, nostra Jenn".

La scena che l'ha resa leggenda

Per molti spettatori, Jennifer Runyon è "la ragazza di Ghostbusters". Il suo nome resta indissolubilmente legato al celebre film del 1984, uno dei blockbuster più iconici del decennio. Nel film comparve nella memorabile scena dell'esperimento di psicocinesi, un momento diventato nel tempo uno dei passaggi più riconoscibili della pellicola. Una sequenza brevissima, eppure capace di imprimersi nell'immaginario collettivo di intere generazioni, grazie anche alla chimica con Bill Murray che ha reso la scena irresistibilmente comica e al tempo stesso tenera.

Un'infanzia creativa e un esordio fortunato

Nata il 1° aprile 1960 a Chicago, Runyon ha esordito nel mondo della recitazione nel 1980, collezionando presto ruoli in serie televisive come The Fall Guy e The Master. Il suo debutto cinematografico arrivò con il film horror To All a Good Night, a cui seguirono ruoli in produzioni comiche come Up the Creek, fino all'approdo al grande successo con Ghostbusters. Nel 1984 ottenne anche il ruolo di Gwendolyn Pierce nella sitcom Baby Sitter, recitando al fianco di Scott Baio. Un personaggio che l'aiutò a diventare un volto familiare per il pubblico televisivo americano dell'epoca.